«Вальядолид» вылетел в Сегунду

«Вальядолид» стал первой командой, покинувшей испанскую Примеру.
Клуб в матче 33-го тура потерпел на выезде поражение от «Бетиса» со счётом 1:5 и за пять игр до конца сезона потерял все шансы на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Испании. Коллектив занимает 20-е место с 16 очками.
считается, что Зубастик спас родной клуб от ужасного конца))
а по факту он потерял сотни млн. не только в футболе.
была еще гоночная команда, в 2009 прикрыли. еще агентство, деловым партнером был экс чемпион UFC Андерсон Сильва, он большой друг Роналдо.
мне кажется, его окружении нет людей, разбирающие в бизнесе.
но есть друзья, которые считают что разбираются во многих сферах.
даже представить страшно, что будет, если Роналдо выиграет выборы и станет главой федерации бразильскго футбола.
считается, что Зубастик спас родной клуб от ужасного конца))
а по факту он потерял сотни млн. не только в футболе.
была еще гоночная команда, в 2009 прикрыли. еще агентство, деловым партнером был экс чемпион UFC Андерсон Сильва, он большой друг Роналдо.
мне кажется, его окружении нет людей, разбирающие в бизнесе.
но есть друзья, которые считают что разбираются во многих сферах.
даже представить страшно, что будет, если Роналдо выиграет выборы и станет главой федерации бразильскго футбола.