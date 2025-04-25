«Вальядолид» вылетел в Сегунду

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вчера, 08:10

«Вальядолид» стал первой командой, покинувшей испанскую Примеру.

Клуб в матче 33-го тура потерпел на выезде поражение от «Бетиса» со счётом 1:5 и за пять игр до конца сезона потерял все шансы на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Испании. Коллектив занимает 20-е место с 16 очками.