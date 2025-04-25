Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2024/2025

«Вальядолид» вылетел в Сегунду

вчера, 08:10

«Вальядолид» стал первой командой, покинувшей испанскую Примеру.

Клуб в матче 33-го тура потерпел на выезде поражение от «Бетиса» со счётом 1:5 и за пять игр до конца сезона потерял все шансы на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Испании. Коллектив занимает 20-е место с 16 очками.

Подписывайся в ВК
Все новости
Вальядолид
Источник: soccer.ru
Обладателю Кубка Германии-1985 приказали приостановить игровую деятельность
23 апреля
СлухиАбрамович в книге расскажет о продаже «Челси» в 2022 году
23 апреля
Игрок «Астон Виллы» оригинально отреагировал на решение Эмери
23 апреля Фото
Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите решил прервать карьеру
23 апреля
На стадионе «Боавишты» возникла проблема с электроэнергией
23 апреля
Официально«Шальке» получил лицензию на новый сезон без каких-либо условий
23 апреля
Сортировать
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 12:41
А до Роналду Вальядолид был прям грандом испанского футбола 😂
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 10:09
владел еще Крузейро.
считается, что Зубастик спас родной клуб от ужасного конца))
а по факту он потерял сотни млн. не только в футболе.
была еще гоночная команда, в 2009 прикрыли. еще агентство, деловым партнером был экс чемпион UFC Андерсон Сильва, он большой друг Роналдо.
мне кажется, его окружении нет людей, разбирающие в бизнесе.
но есть друзья, которые считают что разбираются во многих сферах.
даже представить страшно, что будет, если Роналдо выиграет выборы и станет главой федерации бразильскго футбола.
112910415
112910415
вчера в 09:12
они шли туда уверенной походкой !
6ckv7nkfseet
6ckv7nkfseet
вчера в 08:51
Де факто они уже давно вылетели.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:39
Для Вальядолида это это оказалось почти "секундным" делом...)
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 08:15
На перезагрузку!
galem72
galem72
вчера в 08:12
Как оказалось, Роналдо — бестолковый руководитель. Зачем покупал клуб? Видимо, его больше волнует потенциальный пост президента футбола в Бразилии.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 