Обладателю Кубка Германии-1985 приказали приостановить игровую деятельность

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вчера, 16:59

Поздно вечером 22 апреля управляющий по делам о банкротстве Томас Эллрих объявил, что игровая деятельность «Юрдингена» должна быть немедленно приостановлена. Он пояснил:

В то же время все игроки с сегодняшнего дня освобождены от своих обязанностей, чтобы иметь возможность подать заявление на получение соответствующих льгот в агентство по трудоустройству. Поэтому до конца сезона никаких дальнейших игр не состоится.

Причины этого шага носят экономический характер, поскольку специалист недавно узнал, что некоммерческий статус клуба был аннулирован налоговыми органами «некоторое время назад», точные обстоятельства этого дела ещё выясняются. Однако в нынешней ситуации это имеет далеко идущие последствия, как объясняет Эллрих:

Лишение статуса некоммерческой организации означает, что в будущем можно ожидать меньшего количества пожертвований в денежной или натуральной форме, если таковые вообще будут. Кроме того, это значительно усложнит привлечение волонтёров. Значительные средства, недавно предоставленные болельщиками, были израсходованы за это время, и новых выплат не ожидается.

После открытия процедуры банкротства в начале апреля консультант Мехмет Эсер и его агентство «M-Soccermanagement», а также спонсор футболок «Herbrand» предоставили финансовые ресурсы для поддержания игровой деятельности команды.

Между тем руководство «Юрдингена» удивлено публичными заявлениями управляющего по делам о банкротстве. Эсер в ответ на запрос источника объяснил, что команда намерена продолжать играть в текущем сезоне Региональной лиги до последнего тура:

После того как команда узнала о приостановке деятельности, игроки согласились отказаться от своих зарплат до конца сезона и играть за «Юрдинген» бесплатно.

Отмечается, что после заявления сотрудника управляющего по делам банкротства на вопросы команды никто не ответил. Кроме того, Мехмет снова согласился взять на себя дополнительные расходы, связанные с организацией матча региональной лиги, например, оплату сотрудников службы безопасности, что необходимо для проведения дерби и игры повышенной опасности с «Вупперталем».

Также сообщается, что клуб не получал никакой информации о текущих финансовых показателях от Эллриха с момента открытия предварительного производства по делу о банкротстве в январе, поэтому сейчас он обратился в суд и хочет получить временный судебный запрет на продолжение проведения матчей.

Однако сам Томас в пресс-релизе говорит следующее:

Независимо от текущей ситуации, управляющий по делам о банкротстве преследует цель списания задолженности для клуба и, таким образом, сохранить его. В ходе этой работы болельщики и руководство клуба хотят разработать жизнеспособную концепцию на будущее, создать новые структуры и, в конечном итоге, выступить в Оберлиге в следующем сезоне с прочной финансовой базой и новой командой.

«Юрдинген» является победителем Кубка Германии 1985 года.