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«Барселона» — главный фаворит на чемпионство в Ла Лиге по версии Opta

вчера, 17:35

Статистический ресурс Opta оценил шансы команд на чемпионство в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Лидером рейтинга оказалась «Барселона» (87,07%), Далее идут «Реал» (12,89%) и «Атлетико» (0,04%).

В турнирной таблице лидируют каталонцы (76 очков), «сливочные» находятся на 2-й строчке (72 балла), топ-3 замыкают «матрасники» (66 пунктов).

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Валерыч
Валерыч
вчера в 19:50
До конца первенства Ла Лиги остаётся 5 туров.
Маловероятно что в 34-м туре и Реал и Барса не одержат свои очередные победы.
Реал над Сельтой (дома), Барса над Вальядолидом (в гостях).
Поэтому, всё может решиться уже 10 мая в 35-м туре. Если "Барса" обыгрывает дома "Реал", то можно сказать, что она уже практически становится чемпионом.
Тут, как говорится уже "к бабко не ходи". Ибо ликвидировать разрыв в 7 очков за три оставшихся тура "Реалу" будет не реально. Даже в случае ничейного исхода между "Барсой и "Реалом" шансы на чемпионство у Барсы будут чрезвычайно высоки. Интрига может возродиться только в случае проигрыша "Барсы" дома "Реалу." Но это опять же маловероятно, учитывая нынешнюю игровую форму этих команд. Одним словом, золотые медали у Барсы почти в "кармане".)
c4qbpfw7v7jf
c4qbpfw7v7jf
вчера в 19:43
Нравятся мне такие предсказатели, у них даже Ливерпуль фаворит в борьбе за АПЛ, а мы тут смотрим и не знаем
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:27
Если смотреть на реальность, то на данный момент времени Барселона выглядит куда лучше чем Реал . Анчелотти пора уходить, ничего хорошего уже не ждёт Галактикос с Папо Крло . Хотя по составу игроков Реал не уступает ни одной команде в мировом футболе и второй год подряд только деградирует. При всём уважении к Анчелотти и его заслугам , как говорится, - пора и честь знать. Все последние выступления команды во всех турнирах говорят именно об этом. При всём том что я болею за Реал , но вообще не верю в то что Реал сможет выиграть у Барселоны и стать чемпионом.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:21
Opta на 2032-й год запланировал победу Тоттенхэма в ЛЧ. Поэтому я бы с осторожностью относился к прогнозам этого куска металла, созданного дрожащими руками нетрезвого учёного.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:48
можно подумать, что у игроков Реала (уж этого состава) есть и был характер отыграть 4 очков у Барсы и стать чемпионом.
как то удобно забыли боевых од, как Арсенал прогнется под ними.
за всю историю у Реала есть только один камбэк.
тогда Карпин и Хохлов играли за Сосъедад, был хороший отрыв.
шли на первом месте, но потом Мадрид начал погоню.
и самое обидное, Сельта с Мостовым помешал Сосъедаде стать чемпионом.
вот единственный камбэк. и он случился в борьбе за титул между Мадридом и Сосъедадом))
зато есть другая история.
Реал опережал Барсу тренера Кройфа на 8 очков.
все были уверены, вот он , чемпион Испании.
но в последнем туре чемпионом стала Барса.
нет у Реала камбэка, и не будет))
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:44
...завтра для Реала очень не простая игрушка, верим и болеем!!!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:18
Всего 4 очке, а они 12% только дали Реалу) я бы сказал 65-35 в пользу Барсы
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:17
Да ладно, быть такого не может! А точно всё правильно высчитал супер компьютер, а то я уже почти уверен был, что чемпионом станет Вальядолид, ну в крайнем случае Леганес, а тут на тебе, такой неожиданный поворот. Ну, прям сенсация намечается.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:13
Это же надо такое сложное высчитать))
drug01
drug01
вчера в 18:13
Будем верить в Барсу!!!
112910415
112910415
вчера в 18:08
вообще неожиданно )
Вещий
Вещий
вчера в 17:55
4 очка не такая уж и фора для Барсы.... можно и профукать.
Гость
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