«Барселона» — главный фаворит на чемпионство в Ла Лиге по версии Opta

Статистический ресурс Opta оценил шансы команд на чемпионство в нынешнем сезоне Ла Лиги.
Лидером рейтинга оказалась «Барселона» (87,07%), Далее идут «Реал» (12,89%) и «Атлетико» (0,04%).
В турнирной таблице лидируют каталонцы (76 очков), «сливочные» находятся на 2-й строчке (72 балла), топ-3 замыкают «матрасники» (66 пунктов).
Маловероятно что в 34-м туре и Реал и Барса не одержат свои очередные победы.
Реал над Сельтой (дома), Барса над Вальядолидом (в гостях).
Поэтому, всё может решиться уже 10 мая в 35-м туре. Если "Барса" обыгрывает дома "Реал", то можно сказать, что она уже практически становится чемпионом.
Тут, как говорится уже "к бабко не ходи". Ибо ликвидировать разрыв в 7 очков за три оставшихся тура "Реалу" будет не реально. Даже в случае ничейного исхода между "Барсой и "Реалом" шансы на чемпионство у Барсы будут чрезвычайно высоки. Интрига может возродиться только в случае проигрыша "Барсы" дома "Реалу." Но это опять же маловероятно, учитывая нынешнюю игровую форму этих команд. Одним словом, золотые медали у Барсы почти в "кармане".)
Маловероятно что в 34-м туре и Реал и Барса не одержат свои очередные победы.
Реал над Сельтой (дома), Барса над Вальядолидом (в гостях).
Поэтому, всё может решиться уже 10 мая в 35-м туре. Если "Барса" обыгрывает дома "Реал", то можно сказать, что она уже практически становится чемпионом.
Тут, как говорится уже "к бабко не ходи". Ибо ликвидировать разрыв в 7 очков за три оставшихся тура "Реалу" будет не реально. Даже в случае ничейного исхода между "Барсой и "Реалом" шансы на чемпионство у Барсы будут чрезвычайно высоки. Интрига может возродиться только в случае проигрыша "Барсы" дома "Реалу." Но это опять же маловероятно, учитывая нынешнюю игровую форму этих команд. Одним словом, золотые медали у Барсы почти в "кармане".)