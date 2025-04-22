Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе «гол+пас» в истории АПЛ

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вчера, 22:00

Впереди ещё 5 туров.

У форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха есть шанс установить рекордный показатель в истории АПЛ по системе «гол+пас». Но какое место занимает египтянин прямо сейчас среди лучших в АПЛ ? Давайте вспомним 10 футболистов, набравших наибольшее количество очков за один сезон Премьер-Лиги.

Тьерри Анри (2004/05) – 39 – 25 голов, 14 результативных передач

Если бы не блестящая игра «Челси» в защите под руководством Жозе Моуриньо, то этот славный сезон Анри, возможно, принес бы «Арсеналу» чемпионский титул. На тот момент француз был одним из лучших в мировом футболе и доказал это блестящей кампанией.

Дидье Дрогба (2009/10) – 39 – 29 голов, 10 результативных передач

Пробыв в «Челси» уже пять лет, Дрогба считался одним из лучших в лиге, а 2009 год, безусловно, стал одним из его ярчайших в лондонской карьере. Известный своей способностью доминировать над защитниками на земле и в воздухе, он забил 29 голов и отдал 10 результативных передач в составе команды Карло Анчелотти, тогда «синие» завоевали титул впервые с 2006 года. Забивая голы в важных матчах, африканец был лицом того «Челси». Тогда команде нужно было победить в последнем туре, чтобы опередить в таблице «Манчестер Юнайтед». Дидье сделал хет-трик. «Челси» обыграл «Уиган» со счетом 8:0, Дрогба заодно завоевал и «Золотую бутсу».

Робин ван Перси (2012/13) – 41 – 30 голов, 11 результативных передач

Вас может удивить, но Перси провел два ударных сезона, но ни разу не привел свои команды тогда к чемпионскому титулу. Любопытно, что перед переходом в МЮ нидерландец забил за «Арсенал» 30 голов и отдал 11 голевых передач, потом за МЮ наколотил 26+9. Сейчас это выглядит очень мощным достижением – провести два подряд сезона вот так за эти две команды.

Мохамед Салах (2017/18) – 42 —32 гола, 10 результативных передач

Какой же это был дебютный сезон! Салах перешел в команду Юргена Клоппа в 2017 году из «Ромы», проявив себя в Италии, но никто не ожидал, что он будет настолько хорош. Салах забивал более 20 голов за сезон лиги пять раз, стал настоящей легендой «Ливерпуля» и недавно решил остаться в клубе, хотя мог уехать за арабским золотом.

Луис Суарес (2013/14) – 43 —31 гол, 12 результативных передач

Несмотря на то, что кусачий уругваец пропустил первые пять игр из-за дисквалификации, перенесенной с предыдущего сезона, он быстро приступил к делу, забив два гола в ворота «Сандерленда», и с тех пор его форма только улучшилась. Однажды Луис оформил покер — в ворота «Норвич Сити» на «Энфилде». Забивал на любой вкус. Никто не удивился, что Суарес показал высокую результативность в «Барселоне», ведь в том сезоне за «Ливерпуль» он только выходил на пик. В сезоне 2015/16 он забил 40 голов и отдав 16 результативных передач в Ла Лиге.

Эрлинг Холанд (2022/23) – 44 — 36 голов, 8 результативных передач

Невероятно, но это был дебютный сезон Холанда в Англии. В своем дебютном матче против «Вест Хэма» он забил гол, а настрелял 13 мячей всего в 7 играх, оформив по два хет-трика подряд против «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Было сразу видно, что приехал настоящий викинг, способный завоевать АПЛ . Самая длинная серия без голов у Холанда в том сезоне АПЛ составила всего две игры, в конечном итоге он побил рекорд Салаха по количеству голов в чемпионате, забив 36 голов в 35 играх. В общей сложности он набрал 52 гола в 53 играх во всех соревнованиях, а «Манчестер Сити» оформил исторический требл.

Тьерри Анри (2002/03) – 44 —24 гола, 20 результативных передач

На пике своих возможностей Анри пугал защитников. Каким-то образом «Арсеналу» даже при такой игре Анри не удалось победить в лиге, проиграв гонку «Манчестер Юнайтед». Рууд ван Нистелрой привел «красных дьяволов» к чемпионству и завоевал «Золотую бутсу», но мало кто из игроков в истории Премьер-Лиги блистал так, как Анри в том году.

Мохамед Салах (2024-25) – 45 (сезон еще идет) —27 голов, 18 результативных передач

Невероятно, но у Салаха есть еще 5 матчей, чтобы обойти вообще всех в этом рейтинге. «Ливерпуль» Арне Слота оказался на вершине турнирной таблицы Премьер-Лиги с отрывом в 13 очков от «Арсенала». Такое не отыгрывается, при всем уважении к банде Артеты, да и лондонцы это понимают – бросят все силы на взятие ЛЧ . В этом случае, наверное, не стоит говорить, какие именно рекорды может побить Салах, чтобы не сглазить. Но Мохамед явно будет заряжен на концовку. Почему-то кажется, что как минимум 3 гола он точно забьет.

Энди Коул (1993-94) – 47 — 34 гола, 13 результативных передач

До перехода в «Манчестер Юнайтед» Коул блистал в АПЛ , выступая за «Ньюкасл», где забил 68 голов и отдал 23 результативные передачи в 84 матчах. Легендарный бомбардир, в сезоне 1993/94 годов вывел свою команду на третье место и установил рекорд по количеству голов в сезоне Премьер-Лиги на тот момент. Самое красивое, что ни один из этих голов не был забит с пенальти. А его 13 результативных передач обеспечили Коулу статус единственного игрока, который возглавил как рейтинг бомбардиров, так и рейтинг результативных передач по итогу сезона. По-настоящему недооцененный игрок, который заслуживал большего внимания к своей персоне.

Алан Ширер (1994-95) – 47 — 34 гола, 13 результативных передач