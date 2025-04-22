Топ-10 футболистов с наибольшим количеством красных карточек в истории футбола. Серхио Рамос не на первом месте

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вчера, 19:00

Таким игрокам, как Рой Кин или Патрик Виейра, не привыкать получать красные карточки, но ни один из них даже близко не приблизился к худшим дисциплинарным показателям в истории футбола.

Давайте вспомним 10 игроков, которые были удалены с поля наибольшее количество раз.

Херардо Торрадо — 22 красных карточки

Он мало известен за пределами родной Мексики, тем не менее этот опорный полузащитник сыграл почти 150 матчей за национальную сборную, представляя ее на чемпионатах мира 2002, 2006 и 2010 годов. Также играл в Испании — за «Тенерифе», «Севилью» и «Расинг» из Сантандера, Торрадо провел большую часть своей карьеры в «Крус Асуль», в составе которого он был удален 14 раз за 11 лет.

Сирил Рул — 22 красных карточки

Бывший форвард «Ланса», «Бордо» и «Ниццы» Рул также получил более 150 желтых карточек за карьеру, которая длилась с 1993 по 2010 год. Единственный француз в нашем списке. .

Алексис Руано Дельгадо — 22 красных карточки

Дельгадо выступал за такие клубы, как «Малага», «Хетафе», «Валенсия» и «Севилья». Звездный час защитника наступил во время игры за «Валенсию» — в финале Кубка Испании 2008 года, который он выиграл вместе с Раулем Альбиолем, Давидом Сильвой, Хуаном Матой и Давидом Вильей. Великая была команда! Сейчас болельщики «Валенсии» могут только мечтать о таком триумфе. А были времена, когда «летучие мыши» два сезона подряд выходили в финал Лиги чемпионов.

Паоло Монтеро — 23 красных карточки

В Турине до сих пор помнят этого уругвайца-головореза, который наносил травмы соперникам «Ювентуса». Монтеро также сумел сыграть в трех финалах Лиги чемпионов, не выиграв ни одного. Недавно Паоло находился в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Ювентуса». Доигрывали с ним прошлый сезон. Бывший защитник с 2022 года тренирует молодежку туринцев (до 19 лет). Теоретически у него может появиться шанс в будущем стать главным тренером и взрослой команды – нужно ждать осечек Тудора. Монтеро является рекордсменом по количеству удаленных игроков в истории Серии А. Шестнадцать из его 23 красных карточек в карьере были в высшем дивизионе Италии.

Эдгар Давидс — 25 красных карточек

Единственный игрок в этом списке, который играл в АПЛ . Нидерландский полузащитник в составе «Тоттенхэма» получил только одну красную карточку, но его удаляли еще пять раз в Англии, когда он завершал карьеру в «Барнете». Давидс ушел в своем стиле – в последнем своем матче на профессиональном уровне он получил вторую желтую, это было в проигранном поединке против «Солсбери Сити». Эдгар – культовый футболист, это был настоящий питбуль, а чего стоят только его знаменитые очки.

Фелипе Мело — 26 красных карточек

Немногие игроки в новейшей истории имеют такую же устрашающую репутацию, как бразильский полузащитник. Мело был настоящим головорезом, играя за «Ювентус», «Интер», «Галатасарай», «Палмейрас» и «Флуминенсе». Он повесил бутсы на гвоздь в возрасте 41 года. Футболисты по всей Бразилии вздохнули с облегчением, когда он объявил о своем решении. Впрочем, стоит добавить, что Мело не был стабильным футболистом. Нигде по сути больше двух сезонов и не задерживался, хотя вполне мог бы стать символом какой-то команды. Не сложилось – с таким характером сложно было задержаться.

Пабло Альфаро — 27 красных карточек

Центральный защитник недолго играл за «Барселону» и «Атлетико» в 1990-х годах, но его больше всего помнят по выступлениям за сантандерский «Расинг» и «Севилью». Альфаро играл второстепенную роль, когда «Барса» Кройфа выиграла титул Ла Лиги в сезоне 1992/93, позже получил медаль победителя Кубка УЕФА с «Севильей» в сезоне 2005/06, хотя и перешел в «Расинг» тогда в январе.

Серхио Рамос — 30 красных карточек

На место Альфаро в «Севилье» пришел молодой Рамос. Символично, что юный талант перехватил способность получать удаления у опытного Альфаро. Серхио стал легендой, выиграв все на свете, но помимо огромного количества трофеев, защитник известен именно как настоящий хулиган. Многие футболисты признавались, что находиться с Рамосом было крайне неприятно. Об этом говорил даже Дзюба. Артем заявлял, что был удивлен постоянными провокациями, толчками и прочими нехорошими действиями со стороны Серхио. В этом весь Рамос, именно такие люди и забивают решающие голы в финалах. Рамос получал красные карточки 26 раз за «Реал», еще четыре удаления были за ПСЖ , «Севилью» и «Монтеррей». Испанец мог бы уже завершить карьеру, но решил напоследок поиграть в Мексике. Ждем от него еще несколько красных.

Херардо Бедойя — 46 красных карточек

«У него определенно был взрывной характер», — сказал журналист Карл Уорсвик BBC о репутации Бедойи. Сорок шесть красных карточек за карьеру. Сорок шесть! Даже Серхио Рамос может только мечтать об этой цифре. Бывший опорный полузащитник на самом деле был довольно приличным футболистом в свое время. Бедойя сыграл почти 50 матчей за сборную Колумбии, с которой он выиграл Кубок Америки 2001 года. Но его всегда будут помнить как человека, который был удален 46 раз. Вполне логично, что Херардо также был удален уже на 21-й минуте своего первого матча в качестве помощника тренера в «Санта-Фе» в 2016 году.