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Топ-10 футболистов с наибольшим количеством красных карточек в истории футбола. Серхио Рамос не на первом месте

вчера, 19:00
Серхио Рамос
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Мело Фелипе
Мело Фелипе
Защитник
Торрадо Херардо
Торрадо Херардо
Полузащитник

Таким игрокам, как Рой Кин или Патрик Виейра, не привыкать получать красные карточки, но ни один из них даже близко не приблизился к худшим дисциплинарным показателям в истории футбола.

Давайте вспомним 10 игроков, которые были удалены с поля наибольшее количество раз.

Херардо Торрадо — 22 красных карточки

Он мало известен за пределами родной Мексики, тем не менее этот опорный полузащитник сыграл почти 150 матчей за национальную сборную, представляя ее на чемпионатах мира 2002, 2006 и 2010 годов. Также играл в Испании — за «Тенерифе», «Севилью» и «Расинг» из Сантандера, Торрадо провел большую часть своей карьеры в «Крус Асуль», в составе которого он был удален 14 раз за 11 лет.

Сирил Рул — 22 красных карточки

Бывший форвард «Ланса», «Бордо» и «Ниццы» Рул также получил более 150 желтых карточек за карьеру, которая длилась с 1993 по 2010 год. Единственный француз в нашем списке. .

Алексис Руано Дельгадо — 22 красных карточки

Дельгадо выступал за такие клубы, как «Малага», «Хетафе», «Валенсия» и «Севилья». Звездный час защитника наступил во время игры за «Валенсию» — в финале Кубка Испании 2008 года, который он выиграл вместе с Раулем Альбиолем, Давидом Сильвой, Хуаном Матой и Давидом Вильей. Великая была команда! Сейчас болельщики «Валенсии» могут только мечтать о таком триумфе. А были времена, когда «летучие мыши» два сезона подряд выходили в финал Лиги чемпионов.

Паоло Монтеро — 23 красных карточки

В Турине до сих пор помнят этого уругвайца-головореза, который наносил травмы соперникам «Ювентуса». Монтеро также сумел сыграть в трех финалах Лиги чемпионов, не выиграв ни одного. Недавно Паоло находился в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Ювентуса». Доигрывали с ним прошлый сезон. Бывший защитник с 2022 года тренирует молодежку туринцев (до 19 лет). Теоретически у него может появиться шанс в будущем стать главным тренером и взрослой команды – нужно ждать осечек Тудора. Монтеро является рекордсменом по количеству удаленных игроков в истории Серии А. Шестнадцать из его 23 красных карточек в карьере были в высшем дивизионе Италии.

Эдгар Давидс — 25 красных карточек

Единственный игрок в этом списке, который играл в АПЛ. Нидерландский полузащитник в составе «Тоттенхэма» получил только одну красную карточку, но его удаляли еще пять раз в Англии, когда он завершал карьеру в «Барнете». Давидс ушел в своем стиле – в последнем своем матче на профессиональном уровне он получил вторую желтую, это было в проигранном поединке против «Солсбери Сити». Эдгар – культовый футболист, это был настоящий питбуль, а чего стоят только его знаменитые очки.

Фелипе Мело — 26 красных карточек

Немногие игроки в новейшей истории имеют такую же устрашающую репутацию, как бразильский полузащитник. Мело был настоящим головорезом, играя за «Ювентус», «Интер», «Галатасарай», «Палмейрас» и «Флуминенсе». Он повесил бутсы на гвоздь в возрасте 41 года. Футболисты по всей Бразилии вздохнули с облегчением, когда он объявил о своем решении. Впрочем, стоит добавить, что Мело не был стабильным футболистом. Нигде по сути больше двух сезонов и не задерживался, хотя вполне мог бы стать символом какой-то команды. Не сложилось – с таким характером сложно было задержаться.

Пабло Альфаро — 27 красных карточек

Центральный защитник недолго играл за «Барселону» и «Атлетико» в 1990-х годах, но его больше всего помнят по выступлениям за сантандерский «Расинг» и «Севилью». Альфаро играл второстепенную роль, когда «Барса» Кройфа выиграла титул Ла Лиги в сезоне 1992/93, позже получил медаль победителя Кубка УЕФА с «Севильей» в сезоне 2005/06, хотя и перешел в «Расинг» тогда в январе.

Серхио Рамос — 30 красных карточек

На место Альфаро в «Севилье» пришел молодой Рамос. Символично, что юный талант перехватил способность получать удаления у опытного Альфаро. Серхио стал легендой, выиграв все на свете, но помимо огромного количества трофеев, защитник известен именно как настоящий хулиган. Многие футболисты признавались, что находиться с Рамосом было крайне неприятно. Об этом говорил даже Дзюба. Артем заявлял, что был удивлен постоянными провокациями, толчками и прочими нехорошими действиями со стороны Серхио. В этом весь Рамос, именно такие люди и забивают решающие голы в финалах. Рамос получал красные карточки 26 раз за «Реал», еще четыре удаления были за ПСЖ, «Севилью» и «Монтеррей». Испанец мог бы уже завершить карьеру, но решил напоследок поиграть в Мексике. Ждем от него еще несколько красных.

Херардо Бедойя — 46 красных карточек

«У него определенно был взрывной характер», — сказал журналист Карл Уорсвик BBC о репутации Бедойи. Сорок шесть красных карточек за карьеру. Сорок шесть! Даже Серхио Рамос может только мечтать об этой цифре. Бывший опорный полузащитник на самом деле был довольно приличным футболистом в свое время. Бедойя сыграл почти 50 матчей за сборную Колумбии, с которой он выиграл Кубок Америки 2001 года. Но его всегда будут помнить как человека, который был удален 46 раз. Вполне логично, что Херардо также был удален уже на 21-й минуте своего первого матча в качестве помощника тренера в «Санта-Фе» в 2016 году.

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dpc8wrzuhgej
dpc8wrzuhgej ответ Romaha1308 (раскрыть)
вчера в 21:59
по данным трансфермаркета, у Пепе всего лишь 16 удалений
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:39
Бедойя=беда
Romaha1308
Romaha1308
вчера в 21:06
У Пепе 26 карточек почему его в списке нет
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