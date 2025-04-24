Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Угальде — лидер нынешнего сезона Премьер-Лиги по заработанным пенальти

вчера, 11:23

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде является лидером нынешнего сезона РПЛ по заработанным пенальти (3).

Наибольший показатель по фолам, которые привели к пенальти, принадлежит защитнику «Крыльев Советов» Доминику Орозу (4).

Подписывайся в ВК
Все новости
Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе «гол+пас» в истории АПЛ
22 апреляЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
Топ-10 футболистов с наибольшим количеством красных карточек в истории футбола. Серхио Рамос не на первом месте
22 апреляЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
У «Спартака» в нынешнем сезоне 3 гола россиян за команду
21 апреля
Семак превзошёл достижение Сёмина
21 апреля
Сергеев — 3-й игрок в истории «Крыльев», забивший в четырёх турах РПЛ кряду
20 апреля
Лучшие защитники-бомбардиры всех времён. От Роберто Карлоса до Рональда Кумана
18 апреляЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии12
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:09
это хорошо
но надо срочно позабивать самому, с игры !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:32
Судьи в этом сезоне явно благоволят Спартаку, даже единственный пенальти в их ворота был назначен только в прошлом туре и то когда уже было не отвертеться, но и то весь матч откровенно топил соперников.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:50
Ну не зря же он стажировался у Соболева.)
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:08
Угальде приносит большую пользу команде. Жаль, немного сбился прицел у этого яркого форварда. Но будем надеяться, что это дело он поправит в оставшихся матчах нынешнего первенства РПЛ.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:45, ред.
Ну вот Соболеву надо поучиться, человек даже не забивает когда то ныряет хотя бы как надо, срабатывает, а у Сашки вся фальшь видна его отчаянных падений.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 