Угальде — лидер нынешнего сезона Премьер-Лиги по заработанным пенальти

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде является лидером нынешнего сезона РПЛ по заработанным пенальти (3).
Наибольший показатель по фолам, которые привели к пенальти, принадлежит защитнику «Крыльев Советов» Доминику Орозу (4).
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде является лидером нынешнего сезона РПЛ по заработанным пенальти (3).
Наибольший показатель по фолам, которые привели к пенальти, принадлежит защитнику «Крыльев Советов» Доминику Орозу (4).
но надо срочно позабивать самому, с игры !
но надо срочно позабивать самому, с игры !