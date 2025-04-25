«Аякс» открыл статую Йохана Кройфа

«Аякс» открыл на своём стадионе статую бывшего футболиста и тренера команды Йохана Кройфа.
Бронзовая статуя находится на балконе Sky Club, над Королевской ложей, на арене, названной в его честь.
Сегодня, 25 апреля, Кройфу исполнилось бы 78 лет.
«Аякс» открыл на своём стадионе статую бывшего футболиста и тренера команды Йохана Кройфа.
Бронзовая статуя находится на балконе Sky Club, над Королевской ложей, на арене, названной в его честь.
Сегодня, 25 апреля, Кройфу исполнилось бы 78 лет.
Барса никогда не забудет Кройфа!!!
Барса никогда не забудет Кройфа!!!
Светлая ему Память!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Светлая ему Память!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏