Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаНидерланды. Эредивизие 2024/2025

«Аякс» открыл статую Йохана Кройфа

вчера, 20:49

«Аякс» открыл на своём стадионе статую бывшего футболиста и тренера команды Йохана Кройфа.

Бронзовая статуя находится на балконе Sky Club, над Королевской ложей, на арене, названной в его честь.

Сегодня, 25 апреля, Кройфу исполнилось бы 78 лет.

«Аякс» открыл статую Йохана Кройфа

Подписывайся в ВК
Все новости
Семак – перед главным выбором в карьере. Судьбу тренера «Зенита» решит чемпионская гонка
Вчера, 20:23Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии8
Патрис Эвра дебютирует в ММА
Вчера, 18:52
Эстевао стошнило во время матча Кубка Либератдорес
Вчера, 17:49
Экс-футболист «Челси», ПСЖ и «Арсенала» Давид Луис удивил сменой имиджа
Вчера, 12:40 Фото
ОфициальноУЕФА почтит память Папы Римского перед полуфинальными матчами еврокубков
Вчера, 11:32
221-сантиметровый баскетболист НБА Вембаньяма сыграл в футбол
Вчера, 10:19 Видео
Сортировать
Все комментарии
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 23:05
👏👏👏👏👏
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:50
лучшее, что когда либо создавал голландский футбол.
Барса никогда не забудет Кройфа!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:17
Кройф - велик ,слов нет. И голландцам конечно видней . Но сложилось впечатление , что его статую с Канта "передрали"...)))
Capral
Capral
вчера в 21:16
Давно пора было это сделать!!! Мой любимый игрок!!!
Светлая ему Память!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:04
Такую легенду мирового футбола и "Аякса" как Кройф конечно нужно увековечить и именно на стадионе "Аякса".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 