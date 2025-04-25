«Аякс» открыл статую Йохана Кройфа

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вчера, 20:49

«Аякс» открыл на своём стадионе статую бывшего футболиста и тренера команды .

Бронзовая статуя находится на балконе Sky Club, над Королевской ложей, на арене, названной в его честь.

Сегодня, 25 апреля, Кройфу исполнилось бы 78 лет.