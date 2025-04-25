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«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Челси»

вчера, 14:23

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос может сменить клубную прописку.

Оформить трансфер бразильца этим летом хочет «Арсенал», который уже готовит предложение.

В нынешнем сезоне Сантос выступает на правах аренды за «Страсбур».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:41
Неее, он слишком молодой, что бы мы его подписали, мы обычно из Челси только пенсионеров забираем или Хаверца))
Что качается Сантоса, игрок интересный и в Страсбуре проводит хорошую аренду, но вот не думаю, что он на столько необходим Арсеналу, т.к у клуба есть куда более проблемные позиции которые требуют усиления. А так у Андрейа есть весь набор качественного полузащитника, он и в обороне отрабатывает, и в атаке очень полезен, думаю Челси стоит дать парню шанс поиграть в АПЛ
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:27
А интересно Андрюха хотел когда ни будь играть за Сантос?)
Гость
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