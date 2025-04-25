«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Челси»

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вчера, 14:23

Полузащитник «Челси» может сменить клубную прописку.

Оформить трансфер бразильца этим летом хочет «Арсенал», который уже готовит предложение.

В нынешнем сезоне Сантос выступает на правах аренды за «Страсбур».