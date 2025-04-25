«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Челси»

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос может сменить клубную прописку.
Оформить трансфер бразильца этим летом хочет «Арсенал», который уже готовит предложение.
В нынешнем сезоне Сантос выступает на правах аренды за «Страсбур».
Полузащитник «Челси» Андрей Сантос может сменить клубную прописку.
Оформить трансфер бразильца этим летом хочет «Арсенал», который уже готовит предложение.
В нынешнем сезоне Сантос выступает на правах аренды за «Страсбур».
Что качается Сантоса, игрок интересный и в Страсбуре проводит хорошую аренду, но вот не думаю, что он на столько необходим Арсеналу, т.к у клуба есть куда более проблемные позиции которые требуют усиления. А так у Андрейа есть весь набор качественного полузащитника, он и в обороне отрабатывает, и в атаке очень полезен, думаю Челси стоит дать парню шанс поиграть в АПЛ
Что качается Сантоса, игрок интересный и в Страсбуре проводит хорошую аренду, но вот не думаю, что он на столько необходим Арсеналу, т.к у клуба есть куда более проблемные позиции которые требуют усиления. А так у Андрейа есть весь набор качественного полузащитника, он и в обороне отрабатывает, и в атаке очень полезен, думаю Челси стоит дать парню шанс поиграть в АПЛ