Хуммельс сравнил стиль футбола в Италии и Германии

Защитник «Ромы» Матс Хуммельс сравнил футбол в Серии А и Бундеслиге. Ранее игрок выступал за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию».
Будучи футболистом, ты всегда учишься, если стремишься к этому, независимо от того, как долго ты играешь.
Итальянский футбол отличается от немецкого: на поле много личных единоборств. Некоторые команды Бундеслиги так делают, но в моих коллективах никогда подобного не было. Это определенно было нечто новое, но к такому стилю игры быстро привыкаешь.
Это детали, в конце концов, футбол есть футбол.