Хуммельс сравнил стиль футбола в Италии и Германии

Защитник «Ромы» сравнил футбол в Серии А и Бундеслиге. Ранее игрок выступал за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию».

Будучи футболистом, ты всегда учишься, если стремишься к этому, независимо от того, как долго ты играешь.

Итальянский футбол отличается от немецкого: на поле много личных единоборств. Некоторые команды Бундеслиги так делают, но в моих коллективах никогда подобного не было. Это определенно было нечто новое, но к такому стилю игры быстро привыкаешь.

Это детали, в конце концов, футбол есть футбол.