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Хуммельс сравнил стиль футбола в Италии и Германии

сегодня, 17:29

Защитник «Ромы» Матс Хуммельс сравнил футбол в Серии А и Бундеслиге. Ранее игрок выступал за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию».

Будучи футболистом, ты всегда учишься, если стремишься к этому, независимо от того, как долго ты играешь.

Итальянский футбол отличается от немецкого: на поле много личных единоборств. Некоторые команды Бундеслиги так делают, но в моих коллективах никогда подобного не было. Это определенно было нечто новое, но к такому стилю игры быстро привыкаешь.

Это детали, в конце концов, футбол есть футбол.

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Capral
Capral
сегодня в 17:40
А что, в немецком футболе мало единоборств? Впервые слышу.
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