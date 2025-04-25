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Гиггз: «Ди Мария никогда не играл на своей позиции в МЮ»

вчера, 17:58

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, почему, по его мнению, полузащитник Анхель Ди Мария не смог закрепиться в МЮ.

Знаете, Ди Мария был настоящим футболистом «Юнайтед», я ощущал это. Но в то время мы играли с ромбом, поэтому он выходил на поле слева от ромба.

Или мы играли с тремя защитниками и двумя нападающими, и он был десяткой. Поэтому мы никогда по-настоящему не задействовали его на родной позиции, мы пробовали его справа или время от времени слева.

Он никогда по-настоящему не выступал на своей позиции. Но он был игроком МЮ.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:38
Из объяснений Райана , всё таки понятно , что Ди Мария был какое то время игроком МЮ.
nh8bh2c5hkrj
nh8bh2c5hkrj
вчера в 21:35
Не использовали его сильные стороны,поэтому он там не задержался
Digger88
Digger88 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:24
что он благополучно и сделал, перейдя через год в ПСЖ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:22
Надо было переходить в другую команду, с другой схемой...
Гость
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