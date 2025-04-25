Гиггз: «Ди Мария никогда не играл на своей позиции в МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, почему, по его мнению, полузащитник Анхель Ди Мария не смог закрепиться в МЮ.
Знаете, Ди Мария был настоящим футболистом «Юнайтед», я ощущал это. Но в то время мы играли с ромбом, поэтому он выходил на поле слева от ромба.
Или мы играли с тремя защитниками и двумя нападающими, и он был десяткой. Поэтому мы никогда по-настоящему не задействовали его на родной позиции, мы пробовали его справа или время от времени слева.
Он никогда по-настоящему не выступал на своей позиции. Но он был игроком МЮ.