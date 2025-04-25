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Гиггз: «Для Рэшфорда и для МЮ будет лучше, если они расстанутся»

вчера, 17:21

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз полагает, что нападающему Маркусу Рэшфорду следует покинуть клуб на постоянной основе. Сейчас игрок на правах аренды выступает за «Астон Виллу».

Едва ли он выглядел счастливым в «Юнайтед». Думаю, что сейчас он выглядит более радостным. Досадно, ведь я видел его в составе команды, когда он дебютировал при нас.

Помню, как ходил на поле резервной команды и просто смотрел на его игру. Это был матч в небольшом составе, мы ходили с Луи [ван Галом], толком не зная его. Нам было известно о нем кое-что, но внезапно случилось нечто невероятно: бах, бах, бах – он забивал голы. Луи сказал, что он будет тренироваться с нами. Вот какое впечатление он произвел.

Рэшфорд был таким же, как любой молодой футболист, просто играл свободно. Сейчас он так не выглядит.

Для Маркуса и для МЮ будет лучше, если они расстанутся. Для кого-то он был бы идеальным игроком, но я не знаю для кого.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:09
похоже, и вправду лучше расстаться
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:04
Атмосферка в МЮ похоже жутковатая, впрочем это итак понятно было и не только по результатам
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:00
Наверняка есть и противоположное мнение ... а лучше и хуже это все оценочное суждение предсказать которое сложно
Гость
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