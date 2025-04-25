Гиггз: «Для Рэшфорда и для МЮ будет лучше, если они расстанутся»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» полагает, что нападающему следует покинуть клуб на постоянной основе. Сейчас игрок на правах аренды выступает за «Астон Виллу».

Едва ли он выглядел счастливым в «Юнайтед». Думаю, что сейчас он выглядит более радостным. Досадно, ведь я видел его в составе команды, когда он дебютировал при нас.

Помню, как ходил на поле резервной команды и просто смотрел на его игру. Это был матч в небольшом составе, мы ходили с Луи [ван Галом], толком не зная его. Нам было известно о нем кое-что, но внезапно случилось нечто невероятно: бах, бах, бах – он забивал голы. Луи сказал, что он будет тренироваться с нами. Вот какое впечатление он произвел.

Рэшфорд был таким же, как любой молодой футболист, просто играл свободно. Сейчас он так не выглядит.