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Сотрудничество «Торпедо» и Ари подошло к концу

29 апреля 2025, 10:52

В «Торпедо» приняли решение завершить сотрудничество со спортивным директором Ари, который присоединился к клубу в декабре прошлого года . Бразилец с российским гражданством уже не присутствовал на последних матчах «чёрно-белых».

Основными причинами, по которым «Торпедо» приняло решение расстаться с Ари, являются неудачное выступление команды весной (3 победы, 3 ничьих и 3 поражения) и в первую очередь трансфер полузащитника «Вила-Новы» Алессона. За него москвичи заплатили 700 тысяч евро. Но пока Алессон провёл на поле лишь 199 минут и не отметился результативными действиями. Не исключено, что и с ним тоже попрощаются. Что касается главного тренера «Торпедо» Олега Кононова, то он доработает как минимум до конца сезона.

Напомним, после тридцати туров «чёрно-белые» занимают вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. В последнем матче «Торпедо» обыграло «Аланию».

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протон
протон
29 апреля в 12:23
Какие-то мутные эксперименты в "Торпедо" проходят. То с тренерами, то с администрацией... Не покидает ощущение, что клуб, как попытка списывать убытки в никуда (стройка стадиона та еще яма), уходить от налогов и т.п.
STVA 1
STVA 1
29 апреля в 11:15
Такова футбольная жизнь! Не срослось у него
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 апреля в 11:13
Как-то не срослось у него с москвичами...
Гость
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