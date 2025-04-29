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«Бавария» готова подписать защитника «Барселоны» Араухо

вчера, 20:52

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить карьеру в Германии.

В подписании уругвайца заинтересована «Бавария», которая рассматривает игрока в качестве потенциальной замены Мин-Джэ Киму, который может покинуть команду этим летом. Араухо потерял место в стартовом составе «Барселоны», поэтому может уйти из своего нынешнего клуба.

У Араухо есть конфиденциальное соглашение с «Барселоной», которое позволяет ему покинуть команду по фиксированной цене в период с 1 по 15 июля. Эта сумма составляет 65 млн евро.

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Vittorio_Emanuele_II
Vittorio_Emanuele_II
вчера в 20:57
Тут даже думать нечего. Надо Барсе продавать этого распиаренного защитничка.
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