«Бавария» готова подписать защитника «Барселоны» Араухо

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вчера, 20:52

Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в Германии.

В подписании уругвайца заинтересована «Бавария», которая рассматривает игрока в качестве потенциальной замены , который может покинуть команду этим летом. Араухо потерял место в стартовом составе «Барселоны», поэтому может уйти из своего нынешнего клуба.

У Араухо есть конфиденциальное соглашение с «Барселоной», которое позволяет ему покинуть команду по фиксированной цене в период с 1 по 15 июля. Эта сумма составляет 65 млн евро.