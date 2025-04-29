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«Барселона» хочет вернуть Алехандро Гримальдо

вчера, 20:34

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо может вернуться в «Барселону».

Спортивный директор каталонского клуба Деку является большим поклонником таланта футболиста. «Байер» запрашивает за своего игрока 30-40 млн евро.

Напомним, что Гримальдо является воспитанником «Барселоны». Он покинул «сине-гранатовых» в 2016 году.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:59
не только Вирц и Гримальдо.
Хави Алонсо.
защитники Та и Фримпонг. нап Бонифейс и Патрик Шик.
думаю, еще неск-ко игроков захотят в новые клубы.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:38, ред.
Ну Байер разбирают похоже на части, Вирц уже уходит, вот теперь и Гримальдо. Ожидал распродажи после первого сезона, но выходит вот после второго, но всё равно ожидаемо
Гость
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