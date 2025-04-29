«Барселона» хочет вернуть Алехандро Гримальдо

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо может вернуться в «Барселону».
Спортивный директор каталонского клуба Деку является большим поклонником таланта футболиста. «Байер» запрашивает за своего игрока 30-40 млн евро.
Напомним, что Гримальдо является воспитанником «Барселоны». Он покинул «сине-гранатовых» в 2016 году.
Хави Алонсо.
защитники Та и Фримпонг. нап Бонифейс и Патрик Шик.
думаю, еще неск-ко игроков захотят в новые клубы.
Хави Алонсо.
защитники Та и Фримпонг. нап Бонифейс и Патрик Шик.
думаю, еще неск-ко игроков захотят в новые клубы.