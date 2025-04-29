«Барселона» хочет вернуть Алехандро Гримальдо

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вчера, 20:34

Защитник «Байера» может вернуться в «Барселону».

Спортивный директор каталонского клуба является большим поклонником таланта футболиста. «Байер» запрашивает за своего игрока 30-40 млн евро.

Напомним, что Гримальдо является воспитанником «Барселоны». Он покинул «сине-гранатовых» в 2016 году.