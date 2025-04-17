У «Реала» не было тактического плана на матч против «Арсенала»

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вчера, 18:23

«Реал» проиграл «Арсеналу» (1:2, 1:5 по сумме двух встреч) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Футболисты «сливочных» считают, что у команды не было тактического плана на ответную игру. Главный тренер мадридского клуба дал своим игрокам только две инструкции — «интенсивность и жертвенность».