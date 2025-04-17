У «Реала» не было тактического плана на матч против «Арсенала»

«Реал» проиграл «Арсеналу» (1:2, 1:5 по сумме двух встреч) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футболисты «сливочных» считают, что у команды не было тактического плана на ответную игру. Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти дал своим игрокам только две инструкции — «интенсивность и жертвенность».
На самом деле они включили жертвенность уже после игры и решили пожертвовать самым главным... главным тренером. Лучше поздно чем никогда. Прикол если Карло такие установки всю карьеру давал, просто раньше прокатывало, чёртов гений)))
На самом деле они включили жертвенность уже после игры и решили пожертвовать самым главным... главным тренером. Лучше поздно чем никогда. Прикол если Карло такие установки всю карьеру давал, просто раньше прокатывало, чёртов гений)))
Кстати в статье испанского издательства Relevo, откуда вышла эта новость, говориться ещё и об игроках Мадрида:
"Сами руководители считают, что Анчелотти не единственный виновник плохой формы команды. Руководители полагают, что игроков слишком избаловали, из-за чего теперь они разочаровывают своим уровнем выступлений."
Кстати в статье испанского издательства Relevo, откуда вышла эта новость, говориться ещё и об игроках Мадрида:
"Сами руководители считают, что Анчелотти не единственный виновник плохой формы команды. Руководители полагают, что игроков слишком избаловали, из-за чего теперь они разочаровывают своим уровнем выступлений."
оказалось, канониры смеют бить пенальти паненкой.
и атаковать умеют. и защищаться.
уберут Клоппа, то же самые разговоры и инсайды.
да хоть тренера сб.Испании поставьте, толка мало. больше шума.
оказалось, канониры смеют бить пенальти паненкой.
и атаковать умеют. и защищаться.
уберут Клоппа, то же самые разговоры и инсайды.
да хоть тренера сб.Испании поставьте, толка мало. больше шума.