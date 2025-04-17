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У «Реала» не было тактического плана на матч против «Арсенала»

вчера, 18:23
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Реал» проиграл «Арсеналу» (1:2, 1:5 по сумме двух встреч) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Футболисты «сливочных» считают, что у команды не было тактического плана на ответную игру. Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти дал своим игрокам только две инструкции — «интенсивность и жертвенность».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
А тов.Сталин сказал ещё круче: "Я знаю, что после моей смерти, на мою могилу нанесут кучу мусора. Но ветер истории- безжалостно развеет её"!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:51, ред.
Я так скажу. Нехрен овцам рот на пастуха разевать. Пусть на себя пинают, - траву надо жрать, а не дёрн!
Как сказал Черчилль после смерти нашего отца народов...: " Мертвого льва может пнуть даже осёл! "
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:49
Что ты вечно берешь крайности?! Пусть Клопп и Флик, хотябы на двоих, выиграют всё, что выиграл Анчи!!!!!!!
Capral
Capral
вчера в 19:44
А кая могла быть тактика после первых-0:3? Только одна- отыграть, по возможности и как можно быстрей. Это у Арсенала должна была быть тактика, как не дать сопернику перевернуть игру. И вообще, можно подумать, что Вини или Беллингем придерживаются тренерских указаний...
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:27
А говорят у Клоппа, у Алонсо, у Флика нет системности, тактической гибкости. Ждут когда же они провалятся) А тут сам Анчелотти, один из лучших тренеров, показывает на своём примере, что хоть системный, хоть без системный футбол может дать сбой.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:55
Радикальное решение назрело
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:54
тактика была. Арсенал под психологическими атаками дрогнет и не смеет атаковать на Бернабеу. и обязательно рассыпается под дождем навесов.
оказалось, канониры смеют бить пенальти паненкой.
и атаковать умеют. и защищаться.
уберут Клоппа, то же самые разговоры и инсайды.
да хоть тренера сб.Испании поставьте, толка мало. больше шума.
112910415
112910415
вчера в 18:45
а вот это уже сильно похоже на вброс !
не могло же такого быть ...
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:44
С одной стороны игроки Реала правы, и отсутствие этого тактического плана просматривается уже на протяжении почти всего сезона. Но и сами футболисты не выполнили даже те две установки, которые им дал папа Карло, а именно интенсивность и самоотдача. Так что прежде чем бежать и жаловаться на тренера, не мешало бы самим начать работать.

Кстати в статье испанского издательства Relevo, откуда вышла эта новость, говориться ещё и об игроках Мадрида:

"Сами руководители считают, что Анчелотти не единственный виновник плохой формы команды. Руководители полагают, что игроков слишком избаловали, из-за чего теперь они разочаровывают своим уровнем выступлений."
sihafazatron
sihafazatron ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:44
Да если бы не судьи Реал бы точно прошел дальше))))
drug01
drug01
вчера в 18:42
Реал совсем стал плохой!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:29
а судьи, как раз зарешали за канониров)
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:28
Примерно такой план был на игру
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:26, ред.
Инструкции какие то как в секте, "Сделай нас единым!" или типа того. Ну теперь на тренера всех собак спустят, раз всё равно уходит. Сделали из Карло козла отпущения.

На самом деле они включили жертвенность уже после игры и решили пожертвовать самым главным... главным тренером. Лучше поздно чем никогда. Прикол если Карло такие установки всю карьеру давал, просто раньше прокатывало, чёртов гений)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:24
Вся надежда была на индивидуальное мастерство, ну и на судей наверно
Гость
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