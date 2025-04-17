Футболисты «Реала» пожаловались Флорентино Пересу на Анчелотти

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вчера, 22:19

Футболисты «Реала» остались недовольны действиями главного тренера клуба после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2).

Некоторые игроки «сливочных» напрямую поговорили с президентом команды . Они пожаловались ему на Анчелотти и отсутствие тактического плана на матч против «Арсенала».