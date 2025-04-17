Футболисты «Реала» пожаловались Флорентино Пересу на Анчелотти

Футболисты «Реала» остались недовольны действиями главного тренера клуба Карло Анчелотти после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2).
Некоторые игроки «сливочных» напрямую поговорили с президентом команды Флорентино Пересом. Они пожаловались ему на Анчелотти и отсутствие тактического плана на матч против «Арсенала».
Итого, что мы имеем: нет защиты, в центре одни разрушители, в атаке суперзвезды, которые берут мяч и бегут, пока не упрутся, тк центр поля не может им подготовить момент
У Анчелотти убрали Карвахаля, очень много создающего с фланга, и кросса, который дирижировал в центре, и а дали Мбаппе - третьего, помимо вини и Родриго, левого атакующего полузащитника, а потом требуют, чтобы он выжал из команды то, что она дать не может
Итого, что мы имеем: нет защиты, в центре одни разрушители, в атаке суперзвезды, которые берут мяч и бегут, пока не упрутся, тк центр поля не может им подготовить момент
У Анчелотти убрали Карвахаля, очень много создающего с фланга, и кросса, который дирижировал в центре, и а дали Мбаппе - третьего, помимо вини и Родриго, левого атакующего полузащитника, а потом требуют, чтобы он выжал из команды то, что она дать не может