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Футболисты «Реала» пожаловались Флорентино Пересу на Анчелотти

вчера, 22:19
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Футболисты «Реала» остались недовольны действиями главного тренера клуба Карло Анчелотти после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2).

Некоторые игроки «сливочных» напрямую поговорили с президентом команды Флорентино Пересом. Они пожаловались ему на Анчелотти и отсутствие тактического плана на матч против «Арсенала».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:23
и опять это выглядит как сильное преувеличение
Dauletbek
Dauletbek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:46
Думаешь, это правда? Пишут так как будто рядом журналист находился и при нем этот диалог произошёл. После матча настроение нет у игроков, все по домам. Не думаю, что утром проснувшись и побежали к Пересу.
666roza777
666roza777
сегодня в 01:41
Вот и вскрылся гнойник. Пока все это подозревали, игроки реала это подтвердили. Мда, Анчи по ходу начал покрываться плесенью.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:41
Это точно!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
протон
протон
сегодня в 00:00
Реалу нужен не новый тренер, а новые игроки. весь сезон в центре обороны один Рюдигер. на флангах защиты Васкес (не защитник), Алаба (к сожалению после травмы не вернется никогда) и Гарсия (не уровень реала). в полузащите одни разрушители - Тчуамени, Камавинга, Вальверде. из креативных только Джуд(и то с его смещением к центру поля он стал больше разрушителем, чем креативщиком) и 40-летний Модрич.
Итого, что мы имеем: нет защиты, в центре одни разрушители, в атаке суперзвезды, которые берут мяч и бегут, пока не упрутся, тк центр поля не может им подготовить момент
У Анчелотти убрали Карвахаля, очень много создающего с фланга, и кросса, который дирижировал в центре, и а дали Мбаппе - третьего, помимо вини и Родриго, левого атакующего полузащитника, а потом требуют, чтобы он выжал из команды то, что она дать не может
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:55
Я в своих утренних комментариях предполагал, что поднимется нытьё со стороны футболистов и тренеров...
ABir
ABir
вчера в 23:39
Похоже Анчелотти уже все достало, в том числе и игроки
Remarque
Remarque ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 23:24
Реал закончился с уходом Крооса и травмой Карвахаля.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:22
Реал закончился.... это всё с приходом черепахина...
Remarque
Remarque
вчера в 23:08
Надеюсь, Анчи не уйдёт сам. Надо выжать неустойку.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:03
Ишаки. На Батю хавальники разявали... Пересу им люлей бы впердолить... по самые гланды..., шоб до мозгов и *опы дошло.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:01
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:58
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:52
выдавливают папу из королевского дома.
не удивлюсь, если за этой комедии стоит Перес.
лишь бы не платит неустойку. будь иначе, этих звезд давно приземлили бы.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:36
В 00 пожаловались.
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Futurista
Futurista
вчера в 22:31, ред.
В ООН пожаловались)...🦆...
RM_35
RM_35
вчера в 22:25
ну так на тренера надейся, а сам не плошай!!! могли бы и сами придумать что нибудь этакое, особенно в атаке!!!
Remarque
Remarque
вчера в 22:24
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