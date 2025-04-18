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Месси: «Многие копировали стиль Гвардиолы, не зная, как его реализовать»

вчера, 08:46

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал, каким образом главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола повлиял негативно на современный футбол.

Гвардиола – это совершенно другой уровень. Он замечает то, что не видит никто другой и в корне преобразовал футбол. Многие стремились подражать нам, но тем самым он невольно навредил игре. Другие команды пытались скопировать стиль «Барселоны», не осознавая, как это реализовать. У нас была уникальная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом в центре поля – идеальное сочетание тренера и игроков.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 10:14
Копирование кого либо, повторение уже сделанного кем то, к хорошему результату не приводит.
112910415
112910415
вчера в 09:51
вся ответственность на тех, кто подражает ...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:38
Ну ноги две, одна голова и туловище это в принципе всё что есть у каждого футболиста и то что нужно для игры в футбол, так что когда нибудь повторят
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:53
А вообще забавно, когда наши деревяхи в РПЛ пытаются выходить из обороны через пас) И при этом постоянно обрезаются)))
Triem
Triem
вчера в 08:53
Но потом пришла Бавария в 2013м году и предложила гегенпрессинг. Результат мы помним - 7:0 по сумме двух встреч в пользу Баварии.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:52
Да та команда была очень хороша!!)) И лысый хорошую работу проделал
Гость
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