Месси: «Многие копировали стиль Гвардиолы, не зная, как его реализовать»

Нападающий «Интер Майами» прокомментировал, каким образом главный тренер «Манчестер Сити» повлиял негативно на современный футбол.

Гвардиола – это совершенно другой уровень. Он замечает то, что не видит никто другой и в корне преобразовал футбол. Многие стремились подражать нам, но тем самым он невольно навредил игре. Другие команды пытались скопировать стиль «Барселоны», не осознавая, как это реализовать. У нас была уникальная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом в центре поля – идеальное сочетание тренера и игроков.