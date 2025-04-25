Тренер «Спартака» за использование рации дисквалифицирован на один матч

Тренер «Спартака» Ненад Сакич дисквалифицирован условно на один матч по итогам 25-го тура РПЛ с «Акроном» за использование рации. Об этом сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
На заседание приехал сам Сакич, начальник юридического департамента, переводчик и видеоаналитик. «Спартак» в своём письме написал, что Сакич посредством рации общался с видеоаналитиком команды, сам тренер это подтвердил. Видеоаналитик говорил, что Сакич просил его посмотреть на видеомониторе, был ли офсайд у Угальде в моменте, когда «Спартак» должен был пробивать пенальти.
Мы проанализировали все высказывания. КДК пришёл к следующему заключению: Сакич посредством радиосвязи дважды говорил фамилию Угальде. Когда он называл фамилию, слово офсайд не звучало. Мы посчитали, что тренер использовал рацию для общения с лицами, участвующими в матче, а это запрещено дисциплинарным регламентом.
КДК пришёл к выводу, что Сакич нарушил условие исполнения спортивной санкции и принял решение: увеличить дисквалификацию Сакича на один матч условно и оштрафовать «Спартак» на 150 тысяч рублей. Испытательный срок — до конца сезона.
Что бы условное не превратилось в реальное Сакичу в оставшихся матчах надо использовать телефон, телеграф, рупор и т.д. а ещё можно морзянку отстукивать или морские флпги использывать... так и сезон закончится.
Что бы условное не превратилось в реальное Сакичу в оставшихся матчах надо использовать телефон, телеграф, рупор и т.д. а ещё можно морзянку отстукивать или морские флпги использывать... так и сезон закончится.