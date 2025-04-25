Тренер «Спартака» за использование рации дисквалифицирован на один матч

Тренер «Спартака» дисквалифицирован условно на один матч по итогам 25-го тура РПЛ с «Акроном» за использование рации. Об этом сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) .

На заседание приехал сам Сакич, начальник юридического департамента, переводчик и видеоаналитик. «Спартак» в своём письме написал, что Сакич посредством рации общался с видеоаналитиком команды, сам тренер это подтвердил. Видеоаналитик говорил, что Сакич просил его посмотреть на видеомониторе, был ли офсайд у Угальде в моменте, когда «Спартак» должен был пробивать пенальти.

Мы проанализировали все высказывания. КДК пришёл к следующему заключению: Сакич посредством радиосвязи дважды говорил фамилию Угальде. Когда он называл фамилию, слово офсайд не звучало. Мы посчитали, что тренер использовал рацию для общения с лицами, участвующими в матче, а это запрещено дисциплинарным регламентом.