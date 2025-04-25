Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Тренер «Спартака» за использование рации дисквалифицирован на один матч

вчера, 16:30
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Тренер «Спартака» Ненад Сакич дисквалифицирован условно на один матч по итогам 25-го тура РПЛ с «Акроном» за использование рации. Об этом сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

На заседание приехал сам Сакич, начальник юридического департамента, переводчик и видеоаналитик. «Спартак» в своём письме написал, что Сакич посредством рации общался с видеоаналитиком команды, сам тренер это подтвердил. Видеоаналитик говорил, что Сакич просил его посмотреть на видеомониторе, был ли офсайд у Угальде в моменте, когда «Спартак» должен был пробивать пенальти.

Мы проанализировали все высказывания. КДК пришёл к следующему заключению: Сакич посредством радиосвязи дважды говорил фамилию Угальде. Когда он называл фамилию, слово офсайд не звучало. Мы посчитали, что тренер использовал рацию для общения с лицами, участвующими в матче, а это запрещено дисциплинарным регламентом.

КДК пришёл к выводу, что Сакич нарушил условие исполнения спортивной санкции и принял решение: увеличить дисквалификацию Сакича на один матч условно и оштрафовать «Спартак» на 150 тысяч рублей. Испытательный срок — до конца сезона.

Подписывайся в ВК
Все новости
Игрока «Пари НН» дисквалифицировали на 2 матча РПЛ, один из них — условно
Вчера, 15:37
Официально«Витесс» лишился ещё 9 очков
23 апреля
ОфициальноУЕФА вынес санкции в отношении «Легии» по итогам матча с «Челси»
22 апреля
ОфициальноДва бывших игрока «Коломны» пожизненно дисквалифицированы РФС
19 апреля
Карвахаль может получить до 4 матчей дисквалификации
17 апреля
ОфициальноДисквалификацию вратаря «Пари НН» сократили
16 апреля
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 19:54
Я не понял он что с игроками по рации общался?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:27
Шапито!!!
Что бы условное не превратилось в реальное Сакичу в оставшихся матчах надо использовать телефон, телеграф, рупор и т.д. а ещё можно морзянку отстукивать или морские флпги использывать... так и сезон закончится.
Futurista
Futurista
вчера в 16:50
Ненадо Сакич так неаккуратно пользоваться рацией)...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:42, ред.
Короче без наказания остался, фиктивное только. Так что в принципе если что так можно и получишь условку максимум. Ну и 150 тысяч деревянных, но что это в масштабах бюджета целой команды? По мне так если он дисквалификацию на один матч не соблёл то надо на следующий дисквалифицировать как минимум чтобы свою дискву он отбыл по полной, реальную а не условную
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 