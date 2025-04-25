«Спартак» за поведение болельщиков оштрафован на 70 тысяч, «Зенит» — на 130

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил, что «Спартак» по итогам матча Кубка России с «Уралом» оштрафован на 70 тысяч рублей за поведение болельщиков.

В матче «Динамо» — ЦСКА рассмотрели массовое скандирование болельщиками ЦСКА ненормативной лексики на 61‑й минуте — штраф 30 тысяч.

В матче «Зенит» — «Ростов» болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику — штраф 30 тысяч. В течение почти всей игры на ограждениях трибуны В сидели болельщики, подвергая угрозу здоровья себя и других зрителей, — штраф «Зениту» 100 тысяч.

В матче «Локомотив» — «Ахмат» была использована система оповещения для поддержки команд — штраф 40 тысяч.

В матче «Спартак» — «Урал» болельщики хозяев использовали пиротехнические изделия в количестве четырёх штук — штраф 40 тысяч, скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения — 30 тысяч. Выход за пределы технической зоны тренера «Спартака» Ненада Сакича — 30 тысяч.