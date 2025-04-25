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«Спартак» за поведение болельщиков оштрафован на 70 тысяч, «Зенит» — на 130

вчера, 17:01

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» по итогам матча Кубка России с «Уралом» оштрафован на 70 тысяч рублей за поведение болельщиков.

В матче «Динамо» — ЦСКА рассмотрели массовое скандирование болельщиками ЦСКА ненормативной лексики на 61‑й минуте — штраф 30 тысяч.

В матче «Зенит» — «Ростов» болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику — штраф 30 тысяч. В течение почти всей игры на ограждениях трибуны В сидели болельщики, подвергая угрозу здоровья себя и других зрителей, — штраф «Зениту» 100 тысяч.

В матче «Локомотив» — «Ахмат» была использована система оповещения для поддержки команд — штраф 40 тысяч.

В матче «Спартак» — «Урал» болельщики хозяев использовали пиротехнические изделия в количестве четырёх штук — штраф 40 тысяч, скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения — 30 тысяч. Выход за пределы технической зоны тренера «Спартака» Ненада Сакича — 30 тысяч.

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Аксинья
Аксинья
вчера в 21:41
Поборы от КДК возросли...в ногу со временем...
hjlzuf
hjlzuf ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 19:16
Надо, только вот тем, кто нарушает, по барабану эти штрафы.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 19:14
КДК собирает дань. Болельщики резвятся, а клубы платят.)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:45
Правильное решение,надо следить за поведением.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:16
Локо решил продемонстрировать Ахмату, что они тоже виртуозно владеют системой оповещения...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:12
Для Зенита это как налоговый сбор в филиал Газпрома.
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