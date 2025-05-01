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Рафинья побил рекорд Месси за «Барсу» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:59
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Вингер «Барселоны» Рафинья сделал результативную передачу в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).

Для 28-летнего бразильца это стало 20-м результативным действием в текущем сезоне европейского турнира.

Рафинья побил рекорд «Барселоны», который ранее принадлежал Лионелю Месси (19) и был установлен в сезоне 2011/2012.

Самый высокий показатель в сезоне 2013/2014 установил нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду (21).

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 13:55
Тоже за Байдена🤣
Так это всемирная беда...
Я кстати на местные выборы вообще не хожу, просто неинтересно.

А про это "чудо" сразу вспоминается как он говорит, что за рекордами не гонится, а на последнем ЧЕ хотел у партнёра по сборной гол отобрать, истерику даже закатил, якобы волоском забил.
Смех да и только.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:20
Нет я из России. На местном уровне у нас тоже мёртвые голосовали.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 11:34
Так Рафинья топам накидал и без помощи кого либо на уровне зубастика Роналдо, а Месси никакущему Байеру да ноунэймам накидал, играя в окружении мегазвезд
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:26
А мне кто-то писал, что их и рядом то не поставить, а тут обошёл уже официально.
И да, кому там Месси забивал в том сезоне?)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 10:55
Ты, что из США?
Там в 2021 даже мёртвые за Байдена голосовали.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:18
Ну это как у нас на выборах рисуют голоса)
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:29
Да фиг с этими рекордами, вообще не интересны, или надо отдельно с нового формата считать, или вообще убрать их.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:34
Рафинья молодец конечно, обошел Моську. Но и матчей больше провел по новому формату.
По Роналду, он рекордсмен, но никак у него не может быть 51 голевых действий в одном сезоне ЛЧ 😁 это какой то инопланетный рекорд был бы
nyk4ba5wbzcp
nyk4ba5wbzcp ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 08:31
Спасибо, исправили.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:20
Самый высокий показатель в сезоне 2013/2014 установил нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду (51).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1406029/rafinya 01.05.2025

Открываем его статистику сезона 2013/2014 ЛЧ
17 голов, 5 передач, в сумме 22 результативных действии.
Откуда взялась цифра 51?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:56
Это что за Лига Чемпионов была, что дайвер набрал аж 51 очко? В нынешнем формате игр в полтора раза больше, а голов рекордсмена в два раза меньше. Что-то тут не так
Вещий
Вещий
сегодня в 07:51
Всех с Праздником!!!!
s9aw43ycnpur
s9aw43ycnpur
сегодня в 07:49
Надо ему срочно выдать златой мячишко
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:45
А где все кто говорил что Рон играет и вся команда играет только на него !!??
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:35
51? Ничего не перепутано?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:34
Игр больше стало, вот все и бьют рекорды, не сказать что Рафинья совсем не заслуживает, но это всё таки стоит брать в рассчет
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:44
Рафинья просто в невероятной форме! Флик прокачал его физику и это, в совокупе с его техникой, создало монстра! Лично для меня, это главный претендент на ЗМ!
shlomo
shlomo
сегодня в 06:24
Все рекорды когда то бьются....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:49
Роналду до сих пор лучший
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:46
Месси не вечный
112910415
112910415
сегодня в 04:45
на то и рекорды, чтобы их бить !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:07
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 03:00
    Вот это да уже рекорды гнома бьют
    HЕ Э Г О И СT
    HЕ Э Г О И СT
    сегодня в 01:27
    Это ЗМ.. Или нет?.. 🤔😃
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    сегодня в 01:21
    Сейчас матчей в ЛЧ больше.
    Alex Riddle
    Alex Riddle
    сегодня в 01:17
    51? ну ну
    Гость
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