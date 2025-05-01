Рафинья побил рекорд Месси за «Барсу» в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:59

Вингер «Барселоны» сделал результативную передачу в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).

Для 28-летнего бразильца это стало 20-м результативным действием в текущем сезоне европейского турнира.

Рафинья побил рекорд «Барселоны», который ранее принадлежал Лионелю Месси (19) и был установлен в сезоне 2011/2012.

Самый высокий показатель в сезоне 2013/2014 установил нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду (21).