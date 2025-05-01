Рафинья побил рекорд Месси за «Барсу» в Лиге чемпионов

Вингер «Барселоны» Рафинья сделал результативную передачу в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).
Для 28-летнего бразильца это стало 20-м результативным действием в текущем сезоне европейского турнира.
Рафинья побил рекорд «Барселоны», который ранее принадлежал Лионелю Месси (19) и был установлен в сезоне 2011/2012.
Самый высокий показатель в сезоне 2013/2014 установил нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду (21).
Так это всемирная беда...
Я кстати на местные выборы вообще не хожу, просто неинтересно.
А про это "чудо" сразу вспоминается как он говорит, что за рекордами не гонится, а на последнем ЧЕ хотел у партнёра по сборной гол отобрать, истерику даже закатил, якобы волоском забил.
Смех да и только.
Так это всемирная беда...
Я кстати на местные выборы вообще не хожу, просто неинтересно.
А про это "чудо" сразу вспоминается как он говорит, что за рекордами не гонится, а на последнем ЧЕ хотел у партнёра по сборной гол отобрать, истерику даже закатил, якобы волоском забил.
Смех да и только.
И да, кому там Месси забивал в том сезоне?)))
И да, кому там Месси забивал в том сезоне?)))
Там в 2021 даже мёртвые за Байдена голосовали.
Там в 2021 даже мёртвые за Байдена голосовали.
По Роналду, он рекордсмен, но никак у него не может быть 51 голевых действий в одном сезоне ЛЧ 😁 это какой то инопланетный рекорд был бы
По Роналду, он рекордсмен, но никак у него не может быть 51 голевых действий в одном сезоне ЛЧ 😁 это какой то инопланетный рекорд был бы
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1406029/rafinya 01.05.2025
Открываем его статистику сезона 2013/2014 ЛЧ
17 голов, 5 передач, в сумме 22 результативных действии.
Откуда взялась цифра 51?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1406029/rafinya 01.05.2025
Открываем его статистику сезона 2013/2014 ЛЧ
17 голов, 5 передач, в сумме 22 результативных действии.
Откуда взялась цифра 51?
Ставить единовременно на три результата обычная практика, одна ставка 100% сыграет.
Ставить единовременно на три результата обычная практика, одна ставка 100% сыграет.