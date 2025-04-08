Агкацев занял 4-е место в рейтинге лучших вратарей мира за год — CIES

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вчера, 20:56

Международный центр спортивных исследований ( CIES ) представил список 100 лучших вратарей мира за последний год. Учитывались матчи, сыгранные в период с 31 марта 2024 по 31 марта 2025-го.

В тройку лидеров вошли итальянец из «Пари Сен-Жермен», швейцарец из «Интера» и бельгиец из «Реала».

Четвёртое место занял россиянин , выступающий за «Краснодар», 12-е — из петербургского «Зенита», 98-е — из казанского «Рубина».