Агкацев занял 4-е место в рейтинге лучших вратарей мира за год — CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил список 100 лучших вратарей мира за последний год. Учитывались матчи, сыгранные в период с 31 марта 2024 по 31 марта 2025-го.
В тройку лидеров вошли итальянец Джанлуиджи Доннарумма из «Пари Сен-Жермен», швейцарец Янн Зоммер из «Интера» и бельгиец Тибо Куртуа из «Реала».
Четвёртое место занял россиянин Станислав Агкацев, выступающий за «Краснодар», 12-е — Евгений Латышонок из петербургского «Зенита», 98-е — Евгений Ставер из казанского «Рубина».
Индекс, специально разработанный CIES, рассчитывается на основе спортивного уровня матчей, сыгранных в соответствии с методологией, результатов игр, а также разницы в проценте отраженных ударов в чемпионате по сравнению с оборонительной силой команд. В рейтинге участвуют только голкиперы с положительной разницей по последнему критерию, которые провели как минимум 20 матчей в лиге за последние 365 дней.
не того взяли ! )
не того взяли ! )
Неудивительно, что по совокупности использованных этой аналитической конторой критериев он оказался в моменте в пятёрке лучших.
Динамо хотело его купить, ещё когда он был в Краснодаре вторым.
Но Галицкий отказался наотрез и не отдал, проявив завидную прозорливость..
Неудивительно, что по совокупности использованных этой аналитической конторой критериев он оказался в моменте в пятёрке лучших.
Динамо хотело его купить, ещё когда он был в Краснодаре вторым.
Но Галицкий отказался наотрез и не отдал, проявив завидную прозорливость..
желаю Агкацеву и дальше держать высокий уровень не останавливаться на уже достигнутом
желаю Агкацеву и дальше держать высокий уровень не останавливаться на уже достигнутом