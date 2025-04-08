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Агкацев занял 4-е место в рейтинге лучших вратарей мира за год — CIES

вчера, 20:56

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил список 100 лучших вратарей мира за последний год. Учитывались матчи, сыгранные в период с 31 марта 2024 по 31 марта 2025-го.

В тройку лидеров вошли итальянец Джанлуиджи Доннарумма из «Пари Сен-Жермен», швейцарец Янн Зоммер из «Интера» и бельгиец Тибо Куртуа из «Реала».

Четвёртое место занял россиянин Станислав Агкацев, выступающий за «Краснодар», 12-е — Евгений Латышонок из петербургского «Зенита», 98-е — Евгений Ставер из казанского «Рубина».

Индекс, специально разработанный CIES, рассчитывается на основе спортивного уровня матчей, сыгранных в соответствии с методологией, результатов игр, а также разницы в проценте отраженных ударов в чемпионате по сравнению с оборонительной силой команд. В рейтинге участвуют только голкиперы с положительной разницей по последнему критерию, которые провели как минимум 20 матчей в лиге за последние 365 дней.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 09:48
Ерунда какая - то. В том числе и по призёрам. Когда ознакомился с первой четвёркой, понял, что лучше не заморачиваться глупыми разговорами о мифическом рейтинге.
112910415
112910415
сегодня в 06:57
в ПСЖ чешут репу :
не того взяли ! )
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:55
На мой субъективный взгляд, это довольно справедливо . Удачи тебе Стас .
баск
баск
вчера в 22:25
Агкацев в отличной форме, да и вообще он очень качественный кипер.
Неудивительно, что по совокупности использованных этой аналитической конторой критериев он оказался в моменте в пятёрке лучших.

Динамо хотело его купить, ещё когда он был в Краснодаре вторым.
Но Галицкий отказался наотрез и не отдал, проявив завидную прозорливость..
STVA 1
STVA 1 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 21:58
У Моти походу индекс не тот)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:57
Это что, шутка такая? Интересно, кому и зачем понадобилось воткнуть в первую сотню трёх голкиперов из Российской Премьер Лиги? Как Агкацев попал на четвертое место в этом рейтинге? Ответов нет, одни вопросы. Как бы Станиславу крышу не снесло от этой новости. Не ко времени информация, ох не ко времени.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:37
Сколько вратарей, столько и рейтингов... А Мотя где?
Capral
Capral
вчера в 21:30
Агкацев- красавчик!!! Удачи ему и его Краснодару!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:25
Сложная система подсчёта очков. Чё-то не наблюдается очереди из грандов на приобретение кипера...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:21, ред.
Какая то похоже не достоверная методология и система расчёта странная раз 4е место у какого то Агкацева, если бы в России 4й то да. В Росссии можно даже и 1й, Краснодар меньше всех пропустил. И что вратарей нормальных не нашлось?
протон
протон
вчера в 21:07
так бывает, парню выпал шанс и он его схватил двумя руками, по вратарски))) в свое время Акинфееву выпал шанс стать в ворота, хотя основным считался Мандрыкин, с тех пор вот уже 22 года только травмы его из рамки выгоняли (2 раза) )))
желаю Агкацеву и дальше держать высокий уровень не останавливаться на уже достигнутом
Гость
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