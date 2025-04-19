В РПЛ аномальная гонка бомбардиров. Фаворит не забивает, в спину дышит юниор

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сегодня, 13:28

Каждому что-то мешает.

За шесть туров до финиша чемпионата не ясно, кто станет лучшим бомбардиром Премьер-Лиги. И конкретно в текущем сезоне это идёт футболистам не в плюс, а в минус. Речь не о высочайшей конкуренции среди футболистов атаки. Просто никто не играет достаточно убедительно на дистанции сезона, чтобы стать фаворитом.

Манфред Угальде («Спартак») – 24 матча, 16 голов

Костариканец первой частью сезона оправдал вложенные в него деньги. С новичком Барко нащупали химию – в первых пяти турах форвард оформил четыре мяча, хотя до этого с голами было в разы хуже. Потом – ударный отрезок перед зимней паузой. Тогда нападающий выдал оверперформанс с «Локо» (покер) и «Краснодаром» (дубль), почти в одиночку принеся «красно-белым» победу в обоих матчах. Плюс дубль в ворота «Акрона», гол «Пари НН».

Только вот весной голевое чутьё как отрезало. За шесть туров у Манфреда – только один голл. На этом отрезке москвичи уступили «Рубину» и Махачкале, поделили очки с «Ахматом», а «Спартак» оказался в шаге от вылета из чемпионской гонки.

Вполне возможно, что сам клуб виновен в спаде своего лидера. Между форвардом и командой хрупкий баланс – только Маркиньос и Барко отлично понимают его перемещения, способны дополнять его игру. Важно эту химию сохранять. Но зимой москвичи привезли ещё одного дорогостоящего нападающего – за Ливая Гарсию, по слухам, отдали 18,7 млн евро. Трансфер, видимо, оформили из расчёта предстоящей продаже Манфреда – сообщалось об интересе к нему в Европе.

Вполне возможно, что подписание Ливая лишило Угальде уверенности. Плюс в первой части сезона у него залетало всё, сейчас игра идёт не так хорошо. На выходе видим, что Манфред больше не имеет такого влияния.

Алексей Батраков («Локомотив») – 23 матча, 12 голов

Легионер держится в лидерах не так крепко – и вполне может уступить первую строчку. Вопрос к тем, кто в группе преследования. Ближе остальных к костариканцу подобрался Алексей Батраков. Воспитаннику «Локомотива» льстит, что в первый же полноценный сезон за основу он борется с главными бомбардирами РПЛ .

И на самом деле, эти 12 голов тоже не отражают объективный уровень хавбека. Первая половина чемпионата для «Локо» сложилась идеально – то же можно сказать об Алексее. Он быстро стал лидером команды, соперники не успели адаптироваться к юниору – вот он на поле и творил, что хотел.

Осенью он дожимал «Ахмат», «Ростов», «Оренбург», «Пари НН», приносил ничью в игре с «Зенитом». Но в 2025 году команды лучше действуют против Батракова. И за шесть туров у него – только два мяча. С другой стороны, оба оказались для «Локо» очень кстати, поскольку принесли ничьи с «Ахматом» и «Зенитом» (1:1).

Мирлинд Даку («Рубин») – 21 матч, 11 голов

Албанцу изначально тяжелее, чем другим представителям топа из-за уровня команды. Всё же у «Локомотива» и «Спартака» состав подобран под принципиально иные задачи. Они в перспективе готовы бороться за титул, тогда как «Рубин» – середняк. Да, периодически кусает тех же москвичей. Но удаётся это благодаря не фееричной игре в атаке, а организованной обороне. Мирлинд в такой конфигурации – едва ли не единственная опция казанцев в завершении.

Даже место в топ-3 для Мирлинда с уступающими по уровню напарниками – прыжок выше головы, поэтому и текущие показатели футболиста стоит оценивать высоко. Он вряд ли сможет тягаться с Батраковым и Угальде сейчас – но в случае перехода в топ-клуб (интерес уже есть) и такое достижение будет по силам.

Эсекьель Барко («Спартак») – 23 матча, 10 голов

Аргентинец – скорее подносчик снарядов, чем тот, кто является наконечником атак «красно-белых». Исполнитель преследует совершенно другие цели – он отлично видит площадку и помогает «Спартаку» в продвижении мяча, а благодаря чтению игры прокачивает партнёров, особенно тех, кто раскрывается рядом с грамотным плеймейкером. Так и сформировалась химия между Барко и Угальде.

При этом сам аргентинец умеет бить с дальних дистанций, поэтому его часто используют при штрафных ударах. После 23 туров у полузащитника 10 мячей в активе. Он отстал от своего одноклубника – и это логично из-за распределения ролей. Может, на фоне спада «Локомотива», Эсекьель и потеснит Батракова. Но костариканца точно не обгонит.

Максим Глушенков («Зенит») – 16 матчей, 9 голов

В топ-5 плеймейкер, по сути, идёт только благодаря отрезку из четырёх туров на старте чемпионата. Тогда Максим забил семь мячей: хет-трик в ворота «Ростова», дубль с «Крыльями», по голу в матчах против «Рубина» и «Динамо».

Потом все проблемы «Зенита» объединились в большой ком. Трио форвардов не нашло взаимопонимания, Семак долго разбирается, как их использовать наиболее эффективно, при владении и близко нет прежней динамики. И в довершение, после серии травм Глушенков перестал быть тем, кто снимает последнюю проблему. Он стал источником ещё одной, когда вышло неоднозначное интервью. На данный момент плеймейкер не в том состоянии, чтобы отыграть отставание в семь голов.

По сути, сейчас никто не достоин статуса лучшего бомбардира – у всех спад и два-три гола весной. Наиболее реалистичен сценарий вялотекущей гонки, в которой Угальде сохранит лидерство.