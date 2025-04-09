Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших штрафных ударов в истории

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших штрафных ударов в истории футбола. В списке 20 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Роберто Карлос, матч Бразилии с Францией в 1997-м.
2. Лионель Месси, матч «Барселоны» с «Ливерпулем» в 2019-м.
3. Мохд Фаиз Субри, матч «Пенанга» с «Пахангом» в 2016-м.
4. Димитри Пайет, матч «Вест Хэма» с «Кристал Пэлас» в 2016-м.
5. Криштиану Роналду, матч «Манчестер Юнайтед» с «Портсмутом» в 2008-м.
6. Хакан Чалханоглу, матч «Гамбурга» с «Боруссией» Дортмунд в 2014-м.
7. Дэвид Бекхэм, матч Англии с Грецией в 2001-м.
8. Джеймс Уорд-Праус, матч «Саутгемптона» с «Вулверхэмптоном» в 2022-м.
9. Роналдиньо, матч Бразилии с Англией в 2002-м.
10. Криштиану Роналду, матч «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» в 2009-м.
Голы Бекхема Роналду и Месси достойны быть выше в рейтинге на мой взгляд.
А вот искренне меня удивило что в десятку не попал Жуниньо. Лично для меня, Жуниньо король штрафных ударов!
Голы Бекхема Роналду и Месси достойны быть выше в рейтинге на мой взгляд.
А вот искренне меня удивило что в десятку не попал Жуниньо. Лично для меня, Жуниньо король штрафных ударов!