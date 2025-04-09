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Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших штрафных ударов в истории

вчера, 22:48

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших штрафных ударов в истории футбола. В списке 20 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Роберто Карлос, матч Бразилии с Францией в 1997-м.

2. Лионель Месси, матч «Барселоны» с «Ливерпулем» в 2019-м.

3. Мохд Фаиз Субри, матч «Пенанга» с «Пахангом» в 2016-м.

4. Димитри Пайет, матч «Вест Хэма» с «Кристал Пэлас» в 2016-м.

5. Криштиану Роналду, матч «Манчестер Юнайтед» с «Портсмутом» в 2008-м.

6. Хакан Чалханоглу, матч «Гамбурга» с «Боруссией» Дортмунд в 2014-м.

7. Дэвид Бекхэм, матч Англии с Грецией в 2001-м.

8. Джеймс Уорд-Праус, матч «Саутгемптона» с «Вулверхэмптоном» в 2022-м.

9. Роналдиньо, матч Бразилии с Англией в 2002-м.

10. Криштиану Роналду, матч «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» в 2009-м.

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Все комментарии
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
сегодня в 00:48
Тот гол Месси принёс ему ЗМ в борьбе с Ван Дейком..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Dr_Martins (раскрыть)
сегодня в 00:34
А гол Карлоса - не грубейшая ошибка Бартеза ..., который видел мяч и тупо не стал реагировать ?
Тут если разобраться - добрая половина мячиков со штрафных глупая.
Hamman
Hamman
сегодня в 00:15, ред.
Первое место Карлоса неоспоримо! Рейтинг лучших выбирают по красоте исполнения, а не по значимости!
Голы Бекхема Роналду и Месси достойны быть выше в рейтинге на мой взгляд.
А вот искренне меня удивило что в десятку не попал Жуниньо. Лично для меня, Жуниньо король штрафных ударов!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:36
Это субъективная оценка, дело вкуса...
Dr_Martins
Dr_Martins
вчера в 23:24
Гол Роналдиньо это грубейшая ошибка Симэна. По мне, не заслуживает быть в десятке.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:21
Их столько много, что можно будет не один десяток рейтингов составить и все будут красивыми
протон
протон
вчера в 23:17
Из всех перечисленных сразу могу вспомнить только голы Роберто Карлоса и Роналдиньо. Голы Бекхэма помню, но как-то смутно. Гол Роналдиньо должен быть на первом месте. Это победный гол в четвертьфинале ЧМ. Гол Роберто Карлоса хорош только с эстетической стороны во всём остальном толку от этого гола как от гола Ибрагимовича в ворота Англии. Если бы Роберто Карлос забил бы такой гол в финале ЧМ 1998, тогда мог бы претендовать на статус лучшего.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:14, ред.
Вчера был великий штрафной, место от 1 до 3, рейтинг необъективен
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:12
Ну вот его одного и вижу как сейчас))...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:11
Мохд Фаиз Субри должен помнить!)) остальных да, уже и подзабыть можно))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:08, ред.
Половину футболистов уже не помню))...надо фотки посмотреть)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:04
Посмотреть бы их, а то больше половины уже и не вспомню омню)))
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