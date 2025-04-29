Матч Суперкубка Индии дважды прерывали из-за нападения пчёл

1745918636

вчера, 12:23

Матч между «Мумбаи Сити» и «Интер Каши» в Суперкубке Индии дважды приостанавливали из-за нашествия пчёл.

На 28-й минуте линейный судья был вынужден отгонять рой насекомых и двинулся к центру поля. Арбитр сделал перерыв на водопой, пока лайнсмен отправился в раздевалку в целях безопасности.

Игра возобновилась через четыре минуты, но была остановлена ​​почти сразу, когда пчёлы вернулись. Линейный судья упал на землю, а сотрудник одной из команд бросился накрывать его полотенцами.

В итоге арбитры сменили жёлтую форму на чёрную, а встреча возобновилась на 44-й минуте, к первому тайму было добавлено 14 минут.

«Мумбаи Сити» одержал победу со счётом 1:0 и вышел в полуфинал турнира.