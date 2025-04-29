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Матч Суперкубка Индии дважды прерывали из-за нападения пчёл

вчера, 12:23

Матч между «Мумбаи Сити» и «Интер Каши» в Суперкубке Индии дважды приостанавливали из-за нашествия пчёл.

На 28-й минуте линейный судья был вынужден отгонять рой насекомых и двинулся к центру поля. Арбитр сделал перерыв на водопой, пока лайнсмен отправился в раздевалку в целях безопасности.

Игра возобновилась через четыре минуты, но была остановлена ​​почти сразу, когда пчёлы вернулись. Линейный судья упал на землю, а сотрудник одной из команд бросился накрывать его полотенцами.

В итоге арбитры сменили жёлтую форму на чёрную, а встреча возобновилась на 44-й минуте, к первому тайму было добавлено 14 минут.

«Мумбаи Сити» одержал победу со счётом 1:0 и вышел в полуфинал турнира.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:21
Убегал человек с белой рубашкой, паренек с красной футболкой и судья лежит в желтом (белые, красные, желтые цветы). Часто встречающие цвета цветов. Пчелы перепутали)))....
112910415
112910415
вчера в 14:24
пакистанцы испытали секретное оружие
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:11
Сейчас в Индии и помимо пчел проблем хватает...
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 13:03, ред.
Все поняли, что футбол не мёд 🍯.. Кроме пчёл .. ☝️🤭
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:34
Пчёлы прилетели опылять индийских футболистов чтобы те наконец расцвели, но судья был бдителен и не позволил процветать индийскому футболу
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:34
Арбитр на послематчевом интервью...
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