Вингер «Бетиса» Антони может выиграть два еврокубка в этом сезоне

В первой половине сезона вингер «Бетиса» Антони сыграл 4 матча за «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, что даст ему право на медаль в случае победы клуба в турнире.
Английская команда одержала победу над «Атлетиком» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Тем временем «Бетис» выиграл у «Фиорентины» (2:1) в первом матче полуфинала Лиги конференций.
Победный гол забил Антони, который выступает за «Бетис» на правах аренды из МЮ.
Вингер испанского клуба имеет шанс стать первым в истории игроком, который выиграет два еврокубка в одном сезоне.
уже чемпион Франции.
и победитель ЛЧ )))
уже чемпион Франции.
и победитель ЛЧ )))