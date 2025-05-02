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Вингер «Бетиса» Антони может выиграть два еврокубка в этом сезоне

вчера, 15:33

В первой половине сезона вингер «Бетиса» Антони сыграл 4 матча за «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, что даст ему право на медаль в случае победы клуба в турнире.

Английская команда одержала победу над «Атлетиком» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Тем временем «Бетис» выиграл у «Фиорентины» (2:1) в первом матче полуфинала Лиги конференций.

Победный гол забил Антони, который выступает за «Бетис» на правах аренды из МЮ.

Вингер испанского клуба имеет шанс стать первым в истории игроком, который выиграет два еврокубка в одном сезоне.

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Все комментарии
Atletico_de_Madrid
Atletico_de_Madrid
вчера в 19:25
Желаем удачи GOATу)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 16:49
Было бы ещё круче, если команда вылетела в шип и попала в лч)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:32
Да это ладно, тут самое смешное и необычное это то, что МЮ и Тоттенхэм могут оказаться в ЛЧ на следующий сезон с 14 и 16 места АПЛ 😁
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:11
А может быть и так - "За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь"...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:08
А это очень интересная ситуация и не очень логичная...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:03
Он играл вчера и забил победный гол.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:59
возможно, станет чемпионом Италии.
уже чемпион Франции.
и победитель ЛЧ )))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:59
Хорошо устроился на работу
shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:50
...какие "если", Я вообще забыл, кто он и где Он! Играл бы вчера,всё бы запарол, а без него - победа!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:45
А Хвича 2 чемпионата?)
shlomo
shlomo
вчера в 15:42
Пока все только на "если".... и если получится то будем поздравлять.
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