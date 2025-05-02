Вингер «Бетиса» Антони может выиграть два еврокубка в этом сезоне

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вчера, 15:33

В первой половине сезона вингер «Бетиса» сыграл 4 матча за «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, что даст ему право на медаль в случае победы клуба в турнире.

Английская команда одержала победу над «Атлетиком» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Тем временем «Бетис» выиграл у «Фиорентины» (2:1) в первом матче полуфинала Лиги конференций.

Победный гол забил Антони, который выступает за «Бетис» на правах аренды из МЮ .

Вингер испанского клуба имеет шанс стать первым в истории игроком, который выиграет два еврокубка в одном сезоне.