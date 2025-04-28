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Стали известны финалисты женской Лиги чемпионов

вчера, 09:58

«Арсенал» сыграет с «Барселоной» в финале женской Лиги чемпионов-2024/25.

В полуфинале лондонская команда по сумме двух матчей со счётом 5:3 обыграла «Лион», а каталонский клуб оказался лучше «Челси» (8:2).

Финальная игра состоится 24 мая в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 12:37
Надеюсь и в мужском ЛЧ будет такой же финал, с победителем Барселона!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:56
Да, наши дамы вчера сотворили настоящую РЕМОНТАДУ, обыграли гегемона женского футбола, Лион еще и на их поле!!! Финал будет против еще одной сильнейшей команды, поглядим кто победит!?
Вот бы и мужской финал ЛЧ разыграли Арсенал и Барса
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:24
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Валерыч (раскрыть)
    вчера в 10:18
    в прошлом сезоне девчонки Барсы сделала квадрупл )) наконец я увидел это.
    если в мае кубки Лиги чемпионов поднимут каталонские клубы, то будет космос))
    прямо сейчас женская Барса досрочно чемпионки Испании.
    команда Флика послее 11 мая оформит чемпионство))))))))
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 10:02
    Интересный финал намечается в женской лиге ЛЧ.
    Хотелось бы, чтобы и мужской ЛЧ в финале также встретились: "Арсенал" и "Барса".
    drug01
    drug01
    вчера в 10:02
    Соперники равны я за Реал!
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