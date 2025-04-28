Стали известны финалисты женской Лиги чемпионов

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вчера, 09:58

«Арсенал» сыграет с «Барселоной» в финале женской Лиги чемпионов-2024/25.

В полуфинале лондонская команда по сумме двух матчей со счётом 5:3 обыграла «Лион», а каталонский клуб оказался лучше «Челси» (8:2).

Финальная игра состоится 24 мая в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».