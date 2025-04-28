Стали известны финалисты женской Лиги чемпионов

«Арсенал» сыграет с «Барселоной» в финале женской Лиги чемпионов-2024/25.
В полуфинале лондонская команда по сумме двух матчей со счётом 5:3 обыграла «Лион», а каталонский клуб оказался лучше «Челси» (8:2).
Финальная игра состоится 24 мая в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».
Вот бы и мужской финал ЛЧ разыграли Арсенал и Барса
Вот бы и мужской финал ЛЧ разыграли Арсенал и Барса
просто чтоб знали)))
женскую Федерацию футбола Испании возглавляет некая Йоланда Парга.
ее муж Карлос Мехия Давила с 2009 года работает в мадридском Реале на должности "куратор судей".
это не конфликт ли интересов, про который говорит реалмадридВ, когда судья удалил Беллингема за фак или Рюдигера за лед?
или это другое? ))
ссылка из офиц.сайта болельщиков Реала между прочим )))
https://fondoruso.ru/news/814-814-den-za-dnyom-klub-oficzialno-obyavil-o-priglashenii-mexii-davilyi/
просто чтоб знали)))
женскую Федерацию футбола Испании возглавляет некая Йоланда Парга.
ее муж Карлос Мехия Давила с 2009 года работает в мадридском Реале на должности "куратор судей".
это не конфликт ли интересов, про который говорит реалмадридВ, когда судья удалил Беллингема за фак или Рюдигера за лед?
или это другое? ))
ссылка из офиц.сайта болельщиков Реала между прочим )))
https://fondoruso.ru/news/814-814-den-za-dnyom-klub-oficzialno-obyavil-o-priglashenii-mexii-davilyi/
если в мае кубки Лиги чемпионов поднимут каталонские клубы, то будет космос))
прямо сейчас женская Барса досрочно чемпионки Испании.
команда Флика послее 11 мая оформит чемпионство))))))))
если в мае кубки Лиги чемпионов поднимут каталонские клубы, то будет космос))
прямо сейчас женская Барса досрочно чемпионки Испании.
команда Флика послее 11 мая оформит чемпионство))))))))
Хотелось бы, чтобы и мужской ЛЧ в финале также встретились: "Арсенал" и "Барса".
Хотелось бы, чтобы и мужской ЛЧ в финале также встретились: "Арсенал" и "Барса".