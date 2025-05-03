Гусев: «Нам надо побеждать в каждом матче»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» рассказал о подготовке своей команды к матчу 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Провели хорошую тренировку, всё прошло по плану. Мне всё знакомо, никаких проблем в общении с ребятами нет, они все требования знают и понимают. Я им сразу сказал, что это не мои требования, а требования современного футбола.

Прекрасно понимаем, что нам в каждом матче надо побеждать, чтобы зацепиться за медали. Для начала готовимся к матчу с «Крыльями».

Нужно подкорректировать кое-какие моменты больше в оборонительных действиях, а всё, что было хорошего – закрепить. Мы понимаем, что у нас хорошая команда с сильными футболистами, и нужно лишь подкорректировать некоторые моменты.