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Гусев: «Нам надо побеждать в каждом матче»

вчера, 13:02

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев рассказал о подготовке своей команды к матчу 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Провели хорошую тренировку, всё прошло по плану. Мне всё знакомо, никаких проблем в общении с ребятами нет, они все требования знают и понимают. Я им сразу сказал, что это не мои требования, а требования современного футбола.

Прекрасно понимаем, что нам в каждом матче надо побеждать, чтобы зацепиться за медали. Для начала готовимся к матчу с «Крыльями».

Нужно подкорректировать кое-какие моменты больше в оборонительных действиях, а всё, что было хорошего – закрепить. Мы понимаем, что у нас хорошая команда с сильными футболистами, и нужно лишь подкорректировать некоторые моменты.

Напомним, данная игра состоится 5 мая в Самаре. После двадцати шести туров «Динамо» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья Советов» 10-ю.

Ранее «бело-голубые» объявили об отставке Марцела Лички.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 16:10, ред.
Однозначно, его глупое высказывание вполне возможно ускорило его увольнение. Два года ему платили зарплату, покупали, далеко не худших игроков, а он высказался некорректно и неучтиво. Это ещё раз характеризует его как простака и недалёкого человека. Мне было дико когда я узнал, что его пригласили в Динамо. Человек не понимающий как строить команду, кроме как бежать в атаку, без оглядки на тылы. Чем мне нравится Федотов, тем, что он системный тренер, умеющий строить команду, с предварительным планом на игру, что собственно и показала его работа в Оренбурге, Сочи и ЦСКА. У Лички этого нет, у нет все просто- бегом в атаку, а там хоть трава не расти... Во всём с Вами согласен, только добавил маленько.)))
За адекватность
За адекватность ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:23, ред.
Лично мне очень сильно не понравилось недавние слова Лички, в которых сквозило безразличие к происходящему. Примерно, ну уволят, да и хрен с ним, условно в Праге пивка попью, а там и работенка глядишь подвернется. да хоть в том же чемпионате Чехии. Но и умолять его заслуг не стану. Он был хорош в "Оренбурге", возможно как примерно Вы говорите это и есть его уровень, но он единственный пока из когорты тренеров "ДМ" который был в шаге от чемпионства. Пусть где-то везло, где-то фартило на последних минутах, но тем не менее. Да, он в Краснодаре возможно проиграл главный матч в своей тренерской карьере, а возможно и нет. Можете поверить на слово, меня особо не интересует, что там происходит в клубах Москвы и клубе Санкт-Петербурга, это их проблемы, им и решать. Меня успехи и неудачи другой команды волнуют. Как-то так.
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 14:57, ред.
Приветствую и Вас, Уважаемый!!!
Взаимно - приветствую наше общение!!!
Я очень хотел увидеть Федотова в Динамо и даже готов был поболеть за команду, временно, разумеется...)))
Что касается Лички, то моё мнение о нем общеизвестно, и не только как о тренере. Не буду сейчас говорить о том, правильно это увольнение или нет, возможно и неправильное. Но, мне, человеку видевшему много разных поколений динамовских тренеров, Личка никогда не нравился, ни, как тренер, ни, как человек. Как тренер- простак, не умеющий ставить фундаментальный футбол, как человек- вообще грубиян. Если нынешнее руководство, действительно решило продолжать Славную тенденцию клуба, значит и тренер должен этому соответствовать..

Очень рад, что мои беспочвенные сомнения Вы развеяли.)))
Удачи Краснодару, Удачи Мусаеву!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
За адекватность
За адекватность ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:46
Приветствую уважаемый! Ежели я бы хотел ответить Вам, то так бы и сделал. Это я никому. Просто решил поразмышлять. Лично мне с Вами всегда приятно общаться. Касаемо кандидатов, на Федотова у руля глянуть было бы как минимум интересно, Черчесов, ну такое, примерно как сыграть в гусарскую рулетку, где в барабане один патрон. Могу ошибиться, но забугорный тренер будет в итоге. Но опять же буду считать, что увольнение Лички за 4 тура до окончания чемпионата, даже с учетом проваленных задач глупость несусветная. Как-то так.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 14:22
Кстати, Крылья тоже решили побеждать, тем более у себя дома.
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 14:11
А кто вам сказал, что не подыскивают? Вот двоих уже отшили - Федотова и иностранца. Вполне возможно назначат Стаса. Наверняка работа в поиске нового тренера уже ведётся и Гусева никто не оставит на этой должности. Кстати, Газзаев считает увольнение правильным.
Если ваш ответ был адресован мне, то он точно не по адресу, посколько я говорил не о тренере, о возможном договорняке в Самаре...
yefrxkqf9jv3
yefrxkqf9jv3
вчера в 14:01
Всем нужно побеждать в каждом матче, иначе это будет не соревнование.
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 13:56
Это, вы кому, простите?
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:21
Корректировщик Вы наш. Безусловно руководству "Динамо" виднее. Но на мой сугубо субъективный диванно-экспертный взгляд, увольнение Лички за четыре тура до окончания чемпионата глупость несусветная. Ну понятно, стояла задача выиграть КР и место не ниже третьего. С большой долей вероятности третье место не займут, из КР вылетели, наверное тренер должен уйти. Ну ведь никто не мешает подыскивать замену в течении ближайшего месяца до окончания чемпионата. Сомневаюсь, что Гусев сменит приставку ИО. Какое-то спонтанное решение на эмоциях. Как-то так с моей колокольни.
Capral
Capral
вчера в 13:11
А зачем вам готовиться к Крыльям, если там давно уже всё приготовлено.
Гость
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