«Зенит» сыграет с «Ахматом» в ретро-форме

«Зенит» проведёт матч 30-го тура РПЛ с «Ахматом» в ретро-форме. Игра состоится 24 мая в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене». 25 мая клубу с берегов Невы исполнится сто лет. В сообщении «сине-бело-голубых» сказано:

В честь столетия клуба «сине‑бело‑голубые» и технический партнер петербуржцев подготовили уникальную экипировку. Дизайн ретро‑формы объединяет сразу несколько эпох. Продольная полоса отсылает к «Сталинцу», воротник напоминает о футбольной моде 1950–60‑х, а первая версия клубной стрелки, которая использовалась до конца 1970‑х, вызывает ностальгию у болельщиков «Зенита» со стажем.

Форма полевых игроков сочетает три главных цвета клуба: насыщенный синий, белый и небесно‑голубой. Вратарский комплект выполнен в классических черных тонах с контрастным воротником и белыми вставками на рукавах. У сердца, там, где ей и положено быть, — зенитовская стрелка.

Кроме того, 25 мая в таком же комплекте команда «„Зенит» Санкт-Петербург" выйдет в Матче легенд на «Газпром Арене».