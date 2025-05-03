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«Зенит» сыграет с «Ахматом» в ретро-форме

вчера, 17:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат24.05.2025 в 16:30 Не начался

«Зенит» проведёт матч 30-го тура РПЛ с «Ахматом» в ретро-форме. Игра состоится 24 мая в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене». 25 мая клубу с берегов Невы исполнится сто лет. В сообщении «сине-бело-голубых» сказано:

В честь столетия клуба «сине‑бело‑голубые» и технический партнер петербуржцев подготовили уникальную экипировку. Дизайн ретро‑формы объединяет сразу несколько эпох. Продольная полоса отсылает к «Сталинцу», воротник напоминает о футбольной моде 1950–60‑х, а первая версия клубной стрелки, которая использовалась до конца 1970‑х, вызывает ностальгию у болельщиков «Зенита» со стажем.

Форма полевых игроков сочетает три главных цвета клуба: насыщенный синий, белый и небесно‑голубой. Вратарский комплект выполнен в классических черных тонах с контрастным воротником и белыми вставками на рукавах. У сердца, там, где ей и положено быть, — зенитовская стрелка.

Кроме того, 25 мая в таком же комплекте команда «„Зенит» Санкт-Петербург" выйдет в Матче легенд на «Газпром Арене».

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в ретро-форме

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Источник: ФК «Зенит» Фото: ФК «Зенит»
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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:12
В этом сезоне тоже пролетит мимо трофеев.
Futurista
Futurista ответ q2agz8d3sv84 (раскрыть)
вчера в 18:59
Историю не перепишешь...60 лет бестрофейности Зенита -это теперь вечный рекорд)...
q2agz8d3sv84
q2agz8d3sv84 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:52
Зато сейчас всё выигрывает.
Futurista
Futurista
вчера в 18:32, ред.
В такой форме Зенит проигрывал все подряд)...бестрофейная ретро-история...
Вещий
Вещий
вчера в 18:27
Хорошо придумали.... обязательно буду смотреть этот матч.
Гость
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