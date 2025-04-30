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«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретро-форме

вчера, 16:45
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо05.05.2025 в 18:30 Не начался

В матче 27-го утра РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретро-форме, приуроченной к 83-летию клуба. Данный комплект вдохновлён стилем 60-70-х годов. Главный акцент — эмблема «Куйбышев», воссозданная по мотивам значка той эпохи.

В фотосессии, посвящённой презентации данной формы, приняли участие ветераны клуба Равиль Аряпов, Вячеслав Садовников, Валерьян Панфилов, Антон Бобёр и нынешние игроки «Крыльев Советов» Иван Сергеев, Кирилл Печенин, Владислав Шитов и Сергей Бабкин.

«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретро-форме «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретро-форме «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретро-форме «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретро-форме «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретро-форме «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретро-форме «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретро-форме «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретро-форме «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретро-форме

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» забили 1000-й мяч в чемпионатах России.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 19:42
И арены города Самара, Динамо, Металлург и Локомотив!
67mm59qsw3u8
67mm59qsw3u8
вчера в 17:58
Правильное решение, в праздник нужно играть в памятной форме.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 17:53
Нууу, такую форму нельзя замарать проигрышем. Попал Динамо под раздачу.)
4dp98t2pdzz5
4dp98t2pdzz5
вчера в 17:09
В такой форме надо выигрывать
Гость
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