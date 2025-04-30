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вчера, 16:45

В матче 27-го утра РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретро-форме, приуроченной к 83-летию клуба. Данный комплект вдохновлён стилем 60-70-х годов. Главный акцент — эмблема «Куйбышев», воссозданная по мотивам значка той эпохи.

В фотосессии, посвящённой презентации данной формы, приняли участие ветераны клуба Равиль Аряпов, Вячеслав Садовников, Валерьян Панфилов, и нынешние игроки «Крыльев Советов» , , и .

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» забили 1000-й мяч в чемпионатах России.