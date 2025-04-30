Фанаты раскритиковали «Манчестер Юнайтед» из-за ретро-формы

«Манчестер Юнайтед» выпустил линейку ретро-одежды в честь завоевания Кубка обладателей кубков УЕФА в 1991 году.
В данной коллекции представлена и точная копия футболки, которая доступна с длинным рукавом (стоимость составляет 145 фунтов стерлингов) и коротким (105 фунтов стерлингов).
В рекламной кампании приняли участие нынешние игроки «дьяволов», но во время матчей эта форма использоваться не будет. Болельщиков возмутила ценовая политика МЮ. Один из них написал:
«Ливерпуль» выиграл свой 20-й титул чемпиона, а мы выпускаем 20-ю футболку за сезон.