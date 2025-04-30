Фанаты раскритиковали «Манчестер Юнайтед» из-за ретро-формы

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вчера, 14:57

«Манчестер Юнайтед» выпустил линейку ретро-одежды в честь завоевания Кубка обладателей кубков УЕФА в 1991 году.

В данной коллекции представлена и точная копия футболки, которая доступна с длинным рукавом (стоимость составляет 145 фунтов стерлингов) и коротким (105 фунтов стерлингов).

В рекламной кампании приняли участие нынешние игроки «дьяволов», но во время матчей эта форма использоваться не будет. Болельщиков возмутила ценовая политика МЮ . Один из них написал: