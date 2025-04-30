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Фанаты раскритиковали «Манчестер Юнайтед» из-за ретро-формы

вчера, 14:57

«Манчестер Юнайтед» выпустил линейку ретро-одежды в честь завоевания Кубка обладателей кубков УЕФА в 1991 году.

В данной коллекции представлена и точная копия футболки, которая доступна с длинным рукавом (стоимость составляет 145 фунтов стерлингов) и коротким (105 фунтов стерлингов).

В рекламной кампании приняли участие нынешние игроки «дьяволов», но во время матчей эта форма использоваться не будет. Болельщиков возмутила ценовая политика МЮ. Один из них написал:

«Ливерпуль» выиграл свой 20-й титул чемпиона, а мы выпускаем 20-ю футболку за сезон.

Фанаты раскритиковали «Манчестер Юнайтед» из-за ретро-формы

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:39, ред.
Так всё, Манчестер Юнайтед теперь не футбольный клуб, это теперь культурное достояние, памятник истории который нынешние владельцы решили поставить в музей и зарабатывать на его великом прошлом. Знакомая мне картина. Не МЮ первые, не МЮ последние. То что величие футбольного клуба надо поддерживать в настоящем они похоже не особо знают, по крайней мере совсем не понимают как, зато прекрасно понимают как отбивать денежку за счёт славного прошлого. И вообще причём здесь болельщики, надо же бизнес делать, время не ждёт. Возмущение болельщиков очень понятно и справедливо на мой взгляд.
Гость
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