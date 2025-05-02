«Барса» выйдет на матч с «Реалом» в форме с логотипом рэпера Трэвиса Скотта

Во время Эль Класико, запланированного на 11 мая, логотип личного бренда рэпера Трэвиса Скотта Cactus Jack будет размещен на форме игроков «Барселоны».
Также этот логотип появится на униформе женской команды в матче Лиги F 18 мая. Это уже шестая совместная работа «Барсы» с артистами в рамках партнерства со Spotify.
Ранее на футболках «сине-гранатовых» можно было увидеть логотипы Coldplay, KAROL G, The Rolling Stones, ROSALÍA и Drake.
не упасть лицом в грязь в последний битве, он обязан показать себя и дорогушую команду которую он строил
не упасть лицом в грязь в последний битве, он обязан показать себя и дорогушую команду которую он строил
мы здесь не перечисляли достойно заняли свою нишу! Взрасщённый
на The Веатles и раннем, неповторимом роке от Пёрпл и Цеппилин,
я просто счастливый человек, чего и всем желаю!
мы здесь не перечисляли достойно заняли свою нишу! Взрасщённый
на The Веатles и раннем, неповторимом роке от Пёрпл и Цеппилин,
я просто счастливый человек, чего и всем желаю!
О качестве Nickelback даже спорить не надо, у них без просмотров куча наград в области музыки.
О качестве Nickelback даже спорить не надо, у них без просмотров куча наград в области музыки.
И потом,тебе интересно мои лайки подсчитывать, плиз!
И потом,тебе интересно мои лайки подсчитывать, плиз!
Nickelback или Papa Roach в разы круче будут, поэтому я эту группу даже не замечал.
15 лет назад трек Nickelback - How You Remind Me набирает 278млн просмотров.
15 лет назад трек Airbourne - Runnin' Wild набирает 29млн просмотров. И это их самый просматриваемый клип на канале.
Как говорится, почувствуй разницу)
Nickelback или Papa Roach в разы круче будут, поэтому я эту группу даже не замечал.
15 лет назад трек Nickelback - How You Remind Me набирает 278млн просмотров.
15 лет назад трек Airbourne - Runnin' Wild набирает 29млн просмотров. И это их самый просматриваемый клип на канале.
Как говорится, почувствуй разницу)
Я за вас, всегда и везде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Я за вас, всегда и везде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
они не хотят и не могут играть дома, а в Ервопе под дурака почти до финала дошли!!! Я не намекаю, Я просто уверен будет кровавая бойня, тем более рэперов не люблю 11.05.25 г. (Днюха у супруги,кстати...)
они не хотят и не могут играть дома, а в Ервопе под дурака почти до финала дошли!!! Я не намекаю, Я просто уверен будет кровавая бойня, тем более рэперов не люблю 11.05.25 г. (Днюха у супруги,кстати...)
И как только Трамп не додумался разместить свою рекламу перед выборами там?
И как только Трамп не додумался разместить свою рекламу перед выборами там?
И не стыдно руководству Барсы рекламировать такую "звезду", ещё и на спортивном мероприятии. Хотя, о чём это я, деньги ведь, как известно, не пхнут...
И не стыдно руководству Барсы рекламировать такую "звезду", ещё и на спортивном мероприятии. Хотя, о чём это я, деньги ведь, как известно, не пхнут...