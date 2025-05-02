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«Барса» выйдет на матч с «Реалом» в форме с логотипом рэпера Трэвиса Скотта

вчера, 12:44
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал11.05.2025 в 17:15 Не начался

Во время Эль Класико, запланированного на 11 мая, логотип личного бренда рэпера Трэвиса Скотта Cactus Jack будет размещен на форме игроков «Барселоны».

Также этот логотип появится на униформе женской команды в матче Лиги F 18 мая. Это уже шестая совместная работа «Барсы» с артистами в рамках партнерства со Spotify.

Ранее на футболках «сине-гранатовых» можно было увидеть логотипы Coldplay, KAROL G, The Rolling Stones, ROSALÍA и Drake.

«Барса» выйдет на матч с «Реалом» в форме с логотипом рэпера Трэвиса Скотта

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:24
Хрен с ними новыми партнёрами барсы.Но, это будет матчом жизни для Анчи. Сезон практически провален и чтоб
не упасть лицом в грязь в последний битве, он обязан показать себя и дорогушую команду которую он строил
shur
shur
вчера в 22:20
...давай закроем тему! У каждого поколения своя музыка, кого бы
мы здесь не перечисляли достойно заняли свою нишу! Взрасщённый
на The Веатles и раннем, неповторимом роке от Пёрпл и Цеппилин,
я просто счастливый человек, чего и всем желаю!
Karkaz
Karkaz ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:45, ред.
Ну вообще Протон писал, что знает рэперов 90-х и 00-х, а современных не знает. По этой логике Airbourne, Nickelback тоже не современные, так как начинали в 90-2000-е.
О качестве Nickelback даже спорить не надо, у них без просмотров куча наград в области музыки.
shur
shur ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 20:47
...мне в мои семьдесят и такой покатит!!!
shur
shur ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:45
..ну вот и современных рокеров откопал, а говоришь их нет! Просмотры это в больше мере любопытство и не всегда качество!
И потом,тебе интересно мои лайки подсчитывать, плиз!
Dauletbek
Dauletbek ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:28
Легкий рок...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:25
"Металлику" надо было)
Karkaz
Karkaz ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:03
Если лайкнули Капрал и Петля, значит они не очень то и современные)
Nickelback или Papa Roach в разы круче будут, поэтому я эту группу даже не замечал.
15 лет назад трек Nickelback - How You Remind Me набирает 278млн просмотров.
15 лет назад трек Airbourne - Runnin' Wild набирает 29млн просмотров. И это их самый просматриваемый клип на канале.
Как говорится, почувствуй разницу)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:21
Привет, Санёк!!!
Я за вас, всегда и везде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:17
...многоуважаемый Минхерц! До вчерашнего вечера Я и сам в чудеса не верил, больше скажу, в стране Басков, при таком скоплении истинных фанатов Клуба, команда меньше всех пропускающая, просто напрочь убитая непонятным Ман Юнайтед, которого в АПЛ то всерьёз не воспринимают! Такое ощущение, что
они не хотят и не могут играть дома, а в Ервопе под дурака почти до финала дошли!!! Я не намекаю, Я просто уверен будет кровавая бойня, тем более рэперов не люблю 11.05.25 г. (Днюха у супруги,кстати...)
shur
shur ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:55
...рекомендую...!!!
Karkaz
Karkaz ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:04
Это еще хорошо, что кто то знает, кто то не знает современных рэперов. Потому что современных рокеров вообще нет))
протон
протон
вчера в 15:06
Вообще современных попсовиков и рэп-исполнителей не знаю. Как в старших классах школы перешёл на рок-музыку, так всё. Знаю только тех, кто в 90-е и 00-е стали легендами. Для меня Эминем, 50 Cent и ещё несколько ребят действительно рэперы. У них было про что писать и исполнять. А сейчас про что? Про то, что богатый папа в какие-то рамки поставил и отнял тачку? И как тяжело мажорам, которые вообще читать, петь и грамотно что-то исполнять, не зная нот даже, быть звёздами? К сожалению, иногда что-то случайно слышу в транспорте или в кафе, ресторанах, где-то на улице.
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:36
Это точно. Наверняка пустят на продажу, как тумбочки с клопами или сопливые платки...
shlomo
shlomo
вчера в 13:32
А мне нравится футболки с классико. Все они уникальны, и думаю, спустя многие годы будут стоит немало...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:25
В целом идея неплохая наверно, деньги капают. У спотифай вероятно фиксированный контракт с Барсой, а сами зарабатывают на продажах места для рекламы. Продаются только пока что на матчи эль-классико места.

И как только Трамп не додумался разместить свою рекламу перед выборами там?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:17
Лапорта деньгу рубит... Правильно с одной стороны. Наследие от Бартоломеу осталось - годы разгребать придётся. Другое дело ... музыкантов можно было посолидней поискать.
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:12
Как грится деньги не пахнут! Похоже такой девиз щас у презика Барсы!
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:09, ред.
Это тот, который бухой в Майами драку затеял, и как говорилось в отчёте полиции: "Он стал неуправляемым, мешал местным жителям и кричал на людей". А потом ещё рассказывал, что он в Майами, значит имеет право бухнуть и расслабиться. Судя по информации о нём в сети, индивидуум довольно скандальный и имеет проблемы с законом.

И не стыдно руководству Барсы рекламировать такую "звезду", ещё и на спортивном мероприятии. Хотя, о чём это я, деньги ведь, как известно, не пхнут...
Capral
Capral
вчера в 12:59
Не знаю, с чем там выйдет Барса, но больше волнует- с кем выйдет на поле Реал, ведь Рюдигер травмирован, и ещё кто-то. Вобщем, игра превращается в формальность. Сезон для Реала потерян, будем ждать нового...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:51
Опять барса-реал.... Ну хоть в лч не встретились)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:48
У каждого свои замутки...
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