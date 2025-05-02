«Барса» выйдет на матч с «Реалом» в форме с логотипом рэпера Трэвиса Скотта

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вчера, 12:44

Во время Эль Класико, запланированного на 11 мая, логотип личного бренда рэпера Трэвиса Скотта Cactus Jack будет размещен на форме игроков «Барселоны».

Также этот логотип появится на униформе женской команды в матче Лиги F 18 мая. Это уже шестая совместная работа «Барсы» с артистами в рамках партнерства со Spotify.

Ранее на футболках «сине-гранатовых» можно было увидеть логотипы Coldplay, KAROL G, The Rolling Stones, ROSALÍA и Drake.