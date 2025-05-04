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Варди свистнул в свисток арбитра после травмы судьи, чтобы остановить игру

вчера, 10:34
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Матч «Лестера» с «Саутгемптоном» был временно остановлен из-за травмы арбитра.

Дэвид Уэбб случайно столкнулся с нападающим «лис» Жорданом Айю, после чего остался лежать на газоне, держась за лицо. Одноклубник ганца Джейми Варди подбежал к лежащему судье, взял его руку и воспользовался свистком рефери, чтобы остановить игру.

Медицинский персонал обоих клубов бросился на помощь судье, принеся носилки, прежде чем Уэбб поднялся на ноги. В итоге стало ясно, что требуется замена арбитра, после продолжительной остановки вместо него вышел резервный судья Самуэль Бэррот.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:52
Уникальный тип это Варди, больше ни у кого не будет таких футбольных заслуг. Если после всего этого еще вернется на завод в Шеффилде, будет совсем атас! Но, скорее, станет рекламным лицом Ред Булла)
g569j9x2t2cm
g569j9x2t2cm
вчера в 14:00
Варди опытный игрок, капитан, быстро среагировал, не растерялся
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:58
Пол Гаскойн помог арбитру и вернул ему выпавший горчичник в своеобразной манере, тот юмора не оценил и показал карточку в ответ.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:48
Варди во всем молодец
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:48
А это вообще законно? Интересно как правила футбола трактуют подобные обстоятельства и поведение игрока?
Futurista
Futurista
вчера в 11:16
Молодец Варди...но это не свисток Ховарда, изгоняющего "дьяволов")...
Гость
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