Варди свистнул в свисток арбитра после травмы судьи, чтобы остановить игру

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вчера, 10:34

Матч «Лестера» с «Саутгемптоном» был временно остановлен из-за травмы арбитра.

случайно столкнулся с нападающим «лис» , после чего остался лежать на газоне, держась за лицо. Одноклубник ганца подбежал к лежащему судье, взял его руку и воспользовался свистком рефери, чтобы остановить игру.

Медицинский персонал обоих клубов бросился на помощь судье, принеся носилки, прежде чем Уэбб поднялся на ноги. В итоге стало ясно, что требуется замена арбитра, после продолжительной остановки вместо него вышел резервный судья .