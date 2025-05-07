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«Динамо» посвятит матч с «Акроном» завершившему карьеру Шунину

вчера, 15:52

«Динамо» посвятит матч 29-го тура РПЛ с «Акроном» бывшему вратарю команды Антону Шунину, завершившему игровую карьеру.

Сегодня Антон объявил о завершении своей игровой карьеры — заключительный домашний матч сезона мы проведём в его честь.

18 мая на родном стадионе Эпоха увидится с болельщиками «бело-голубых», примет участие в клубных активностях, нанесёт символический удар, а также в кругу команды поблагодарит всех за поддержку в течение всей его динамовской карьеры.

Приходите большой динамовской семьёй на «ВТБ Арену» сказать спасибо капитану за годы, проведённые в «Динамо». Он — важная часть большой клубной истории.

Одна жизнь — одна команда!

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:31
Ваня, спасибо за ответ. Я тебя понял. Я, кстати был на старом стадионе Динамо, на том матче, когда какая то питерская тварь бросила петарду и Антон пострадал с глазом. Мне понравилось, что он не катался, не кривлялся, и вел себя достойно. Я уже не помню кем его заменили, давно это было. Но Динамо был очень удобный для нас жителей Твери стадион. 2 часа на электричке, потом с Комсомольской до Динамо несколько остановок на метро и вот он стадион Динамо. Очень удобно было. ЦСКА тоже там играли, поэтому я очень много раз был на Динамо... Как давно это было... Теперь только по ТВ.
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:19
Доброго Здоровья, Анатолий!
Он не просто давно в Динамо, он всю свою футбольную карьеру в Динамо, но ведь кроме него были и другие вратари, например Габулов, который тоже успел поиграть и за сборную России, Березовский, тоже кстати игрок своей сборной. Так что Антону Владимировичу ещё требовалось доказывать тренерскому штабу, что он более надёжен своих конкурентов, но особой стабильностью он не отличался и посему частенько проигрывал конкуренцию. Но зато он запомнится своим болельщикам не только долголетием в клубе, но и самым печальным результатом в новой истории фк Динамо, как это не обидно прозвучит, но всё же 3:9 в кубковом матче против Питерской команды навсегда останется рубцом на сердце каждого динамовского болельщика.
Болей те за своих, а не против чужих!
pa6x3bfm2yr6
pa6x3bfm2yr6
вчера в 19:25
Теперь Акрон ни за что пострадает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:26
Странно, вроде давно в Динамо, а всего 350 игр. Ровесник Шунина Акинфеев уже 900 матчей сыграл за ЦСКА. Шунин на лавке сидел частенько или как?
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:24, ред.
Ну вот как раз игрой- он не заслужил. Никода стабильным не был. Мог сыграть одну игру неплохо, но провалить остальные. Заурядный вратарь. Вспоминаю игру с Крыльми в Москве, которую сыграли 3:3, так при счете 3:2, Шунин поймав мяч опутил его на ногу соперника... А та игра была очень важна для нас. И таких неудачных игр у него было достаточно.
А вот его гражданская позиция заслуживает добрых слов, когда, в отличие от большинства штрейкбрехеров в команде, Шунин и Сазонов поддержали Славишу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:23
Могли бы Прощальный матч с какой-нибудь сборной провести. Крепко сэкономят на его уходе...
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:08
Клуб молодцы что устроят такое прощание.... Антон своей игрой это заслужил.
баск
баск
вчера в 16:41, ред.
Ну, правильно, и к самому себе без спешки прислушался, и убедился, что в очередь за ним никто особенно не встаёт, кроме разной шелупони, даже Химки не очень его хотели, а это был, похоже, лучший вариант..
Пора, пора бутсы на гвоздь.

Выдающимся кипером Антон не был, но всё-таки у него сильный бэкграунд-
с детства в клубе, почти 350 матчей за главную команду, под занавес карьеры добрался и до символического клуба имени Льва Яшина (более ста официальных сухих матчей) и даже поиграл немного за сборную..

С уважением проводим Антона Владимировича 18-го числа и пожелаем ему
успеха в послефутбольной жизни
Capral
Capral
вчера в 16:19
Ну что можно сказать-Глупость.
Но удивляться особо нечему, поэтому проглотим и это.
протон
протон
вчера в 16:06
Победитель ФНЛ 2016/2017!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:04
Жизнь после завершения карьеры игрока не заканчивается - действуй Антоша!
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