«Динамо» посвятит матч с «Акроном» завершившему карьеру Шунину

«Динамо» посвятит матч 29-го тура РПЛ с «Акроном» бывшему вратарю команды , завершившему игровую карьеру.

Сегодня Антон объявил о завершении своей игровой карьеры — заключительный домашний матч сезона мы проведём в его честь.

18 мая на родном стадионе Эпоха увидится с болельщиками «бело-голубых», примет участие в клубных активностях, нанесёт символический удар, а также в кругу команды поблагодарит всех за поддержку в течение всей его динамовской карьеры.

Приходите большой динамовской семьёй на «ВТБ Арену» сказать спасибо капитану за годы, проведённые в «Динамо». Он — важная часть большой клубной истории.

Одна жизнь — одна команда!