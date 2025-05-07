«Динамо» посвятит матч с «Акроном» завершившему карьеру Шунину

«Динамо» посвятит матч 29-го тура РПЛ с «Акроном» бывшему вратарю команды Антону Шунину, завершившему игровую карьеру.
Сегодня Антон объявил о завершении своей игровой карьеры — заключительный домашний матч сезона мы проведём в его честь.
18 мая на родном стадионе Эпоха увидится с болельщиками «бело-голубых», примет участие в клубных активностях, нанесёт символический удар, а также в кругу команды поблагодарит всех за поддержку в течение всей его динамовской карьеры.
Приходите большой динамовской семьёй на «ВТБ Арену» сказать спасибо капитану за годы, проведённые в «Динамо». Он — важная часть большой клубной истории.
Одна жизнь — одна команда!
Он не просто давно в Динамо, он всю свою футбольную карьеру в Динамо, но ведь кроме него были и другие вратари, например Габулов, который тоже успел поиграть и за сборную России, Березовский, тоже кстати игрок своей сборной. Так что Антону Владимировичу ещё требовалось доказывать тренерскому штабу, что он более надёжен своих конкурентов, но особой стабильностью он не отличался и посему частенько проигрывал конкуренцию. Но зато он запомнится своим болельщикам не только долголетием в клубе, но и самым печальным результатом в новой истории фк Динамо, как это не обидно прозвучит, но всё же 3:9 в кубковом матче против Питерской команды навсегда останется рубцом на сердце каждого динамовского болельщика.
Болей те за своих, а не против чужих!
Он не просто давно в Динамо, он всю свою футбольную карьеру в Динамо, но ведь кроме него были и другие вратари, например Габулов, который тоже успел поиграть и за сборную России, Березовский, тоже кстати игрок своей сборной. Так что Антону Владимировичу ещё требовалось доказывать тренерскому штабу, что он более надёжен своих конкурентов, но особой стабильностью он не отличался и посему частенько проигрывал конкуренцию. Но зато он запомнится своим болельщикам не только долголетием в клубе, но и самым печальным результатом в новой истории фк Динамо, как это не обидно прозвучит, но всё же 3:9 в кубковом матче против Питерской команды навсегда останется рубцом на сердце каждого динамовского болельщика.
Болей те за своих, а не против чужих!
А вот его гражданская позиция заслуживает добрых слов, когда, в отличие от большинства штрейкбрехеров в команде, Шунин и Сазонов поддержали Славишу!
А вот его гражданская позиция заслуживает добрых слов, когда, в отличие от большинства штрейкбрехеров в команде, Шунин и Сазонов поддержали Славишу!
Пора, пора бутсы на гвоздь.
Выдающимся кипером Антон не был, но всё-таки у него сильный бэкграунд-
с детства в клубе, почти 350 матчей за главную команду, под занавес карьеры добрался и до символического клуба имени Льва Яшина (более ста официальных сухих матчей) и даже поиграл немного за сборную..
С уважением проводим Антона Владимировича 18-го числа и пожелаем ему
успеха в послефутбольной жизни
Пора, пора бутсы на гвоздь.
Выдающимся кипером Антон не был, но всё-таки у него сильный бэкграунд-
с детства в клубе, почти 350 матчей за главную команду, под занавес карьеры добрался и до символического клуба имени Льва Яшина (более ста официальных сухих матчей) и даже поиграл немного за сборную..
С уважением проводим Антона Владимировича 18-го числа и пожелаем ему
успеха в послефутбольной жизни
Но удивляться особо нечему, поэтому проглотим и это.
Но удивляться особо нечему, поэтому проглотим и это.