Шунин: «Было предложение от „Локомотива“, там условия были раз в 10 лучше»

Экс-вратарь «Динамо» поделился информацией о том, какие предложения от клубов РПЛ он получал на протяжении своей карьеры.

Мне повезло всю жизнь играть в своем любимом клубе. Я мечтал сыграть за «Динамо» хоть одну игру. Так получилось, что мечты сбываются. Было много возможностей уйти. Было предложение от «Локомотива». Причем условия были раз в десять лучше. Но для меня зарплата никогда не стояла на первом месте. Зачем мне так много? И подписал новый контракт с «Динамо». Было предложение от «Зенита». Много было разговоров. Мог уйти, но я ни о чем не жалею.