Шунин: «Было предложение от „Локомотива“, там условия были раз в 10 лучше»

Экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился информацией о том, какие предложения от клубов РПЛ он получал на протяжении своей карьеры.
Мне повезло всю жизнь играть в своем любимом клубе. Я мечтал сыграть за «Динамо» хоть одну игру. Так получилось, что мечты сбываются. Было много возможностей уйти. Было предложение от «Локомотива». Причем условия были раз в десять лучше. Но для меня зарплата никогда не стояла на первом месте. Зачем мне так много? И подписал новый контракт с «Динамо». Было предложение от «Зенита». Много было разговоров. Мог уйти, но я ни о чем не жалею.
Это он хочет сказать, что в Локомотиве ему предлагали десятку что ли?
Как же художественно свистит Антон Владимирович..)))
Это он хочет сказать, что в Локомотиве ему предлагали десятку что ли?
Как же художественно свистит Антон Владимирович..)))
Болейте за своих. а не против чужих!
Болейте за своих. а не против чужих!
"......Было несколько факторов, которые я учитывал: борется ли клуб за титулы, где находится – в Москве или другом городе. Понятно, что финансы тоже имели значение. И, конечно, комфорт семьи, которая поехала бы со мной. Из вариантов, которые были, я не выбрал ни одного."
Сегодня в 15:59
".........Было много возможностей уйти. Было предложение от «Локомотива». Причем условия были раз в десять лучше. Но для меня зарплата никогда не стояла на первом месте. Зачем мне так много?"
Что то тут не вяжется.)
"......Было несколько факторов, которые я учитывал: борется ли клуб за титулы, где находится – в Москве или другом городе. Понятно, что финансы тоже имели значение. И, конечно, комфорт семьи, которая поехала бы со мной. Из вариантов, которые были, я не выбрал ни одного."
Сегодня в 15:59
".........Было много возможностей уйти. Было предложение от «Локомотива». Причем условия были раз в десять лучше. Но для меня зарплата никогда не стояла на первом месте. Зачем мне так много?"
Что то тут не вяжется.)