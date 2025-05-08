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Шунин: «Было предложение от „Локомотива“, там условия были раз в 10 лучше»

вчера, 15:59

Экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился информацией о том, какие предложения от клубов РПЛ он получал на протяжении своей карьеры.

Мне повезло всю жизнь играть в своем любимом клубе. Я мечтал сыграть за «Динамо» хоть одну игру. Так получилось, что мечты сбываются. Было много возможностей уйти. Было предложение от «Локомотива». Причем условия были раз в десять лучше. Но для меня зарплата никогда не стояла на первом месте. Зачем мне так много? И подписал новый контракт с «Динамо». Было предложение от «Зенита». Много было разговоров. Мог уйти, но я ни о чем не жалею.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 22:09
Зарплата у него в Динамо была примерно лям, ну плюс-минус.
Это он хочет сказать, что в Локомотиве ему предлагали десятку что ли?

Как же художественно свистит Антон Владимирович..)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:29
Почему-то раньше я считал Шунина более скромным человеком, а его утверждение, что ему предлагали в Локомотиве условия в десять раз лучше чем в Динамо, вообще выходит за рамки приличия, эдакий "бессребреник". Чем он отметился в Динамо, дважды стал бронзовым призёром и запомнился своим долголетним пребыванием в клубе. Зато Локомотив за этот период завоёвывал золото в РПЛ, дважды серебро и бронзу, плюс пять Кубков России, а если рассмотреть, что он потерял, отказавшись от переезда в северную столицу, то там список титулов гораздо богаче. В общем Антон Владимирович либо лукавит, к чему я больше склоняюсь, либо у него не все дома, когда он отказывал перечисленным клубам в пользу Динамо.
Болейте за своих. а не против чужих!
Gotlib
Gotlib
вчера в 19:05
Мягко говоря, не самый лучший вратарь. Лунëв в игре с КС, отбил мяч, который Шунин наверняка бы пропустил в ворота.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 16:27
Вчера в 16:32
"......Было несколько факторов, которые я учитывал: борется ли клуб за титулы, где находится – в Москве или другом городе. Понятно, что финансы тоже имели значение. И, конечно, комфорт семьи, которая поехала бы со мной. Из вариантов, которые были, я не выбрал ни одного."

Сегодня в 15:59
".........Было много возможностей уйти. Было предложение от «Локомотива». Причем условия были раз в десять лучше. Но для меня зарплата никогда не стояла на первом месте. Зачем мне так много?"
Что то тут не вяжется.)
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:13
Сейчас можно говорить многое! Благо что проверять никто не будет
Capral
Capral
вчера в 16:06
При всем уважении к Антону, как к человеку, но не думаю, что всё было именно так. Не того уровня он вратарь, чтобы быть на расхват.
k4j7et742g5x
k4j7et742g5x
вчера в 16:00
Теперь можно загибать хоть что!
Гость
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