Кокарев высказался об интересе к нему со стороны «Зенита»

Вратарь «Химок» дал комментарий касательно интереса к нему со стороны «Зенита».

Когда переходил в «Химки», не смущали ли меня внешние факторы? Была цель — играть в РПЛ . Я этого хотел и долго к этому стремился. Понимал, что это реальная возможность, реальная конкуренция.

Тогда писали, что «Зенит» мной интересовался? Я лично не контактировал с клубом. Взаимодействие, скорее всего, было с моими представителями.