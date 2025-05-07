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Кокарев высказался об интересе к нему со стороны «Зенита»

вчера, 09:22

Вратарь «Химок» Никита Кокарев дал комментарий касательно интереса к нему со стороны «Зенита».

Когда переходил в «Химки», не смущали ли меня внешние факторы? Была цель — играть в РПЛ. Я этого хотел и долго к этому стремился. Понимал, что это реальная возможность, реальная конкуренция.

Тогда писали, что «Зенит» мной интересовался? Я лично не контактировал с клубом. Взаимодействие, скорее всего, было с моими представителями.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 12:52, ред.
Зенит: интересен вратарь.
Адамов: да вы угораете, что ль, б...?!
Москвичев: идем мы нхй, Денчик, с тобой под ручку
msnzgmh8f3tk
msnzgmh8f3tk
вчера в 10:26
Зениту такие вратари совершенно не нужны.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:41
Пишут много всякого. В прессе, на стенах, на заборах................, а контактов не было.)
2druz8mhfctv
2druz8mhfctv
вчера в 09:37
Хорошо что заметили...
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