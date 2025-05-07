Кокарев высказался об интересе к нему со стороны «Зенита»

Вратарь «Химок» Никита Кокарев дал комментарий касательно интереса к нему со стороны «Зенита».
Когда переходил в «Химки», не смущали ли меня внешние факторы? Была цель — играть в РПЛ. Я этого хотел и долго к этому стремился. Понимал, что это реальная возможность, реальная конкуренция.
Тогда писали, что «Зенит» мной интересовался? Я лично не контактировал с клубом. Взаимодействие, скорее всего, было с моими представителями.
Адамов: да вы угораете, что ль, б...?!
Москвичев: идем мы нхй, Денчик, с тобой под ручку
Адамов: да вы угораете, что ль, б...?!
Москвичев: идем мы нхй, Денчик, с тобой под ручку