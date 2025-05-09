Полузащитник «Штутгарта» интересен европейским грандам

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вчера, 21:34

«Барселона» заинтересована в 24-летнем полузащитнике сборной Германии и «Штутгарта» .

По информации источника, каталонский клуб вместе с лондонским «Арсеналом» является основным претендентом на трансфер Штиллера этим летом.

Уточняется, что немецкий клуб может продать 24-летнего игрока за сумму в € 36,5 млн.

В составе сборной Германии Штиллер провёл четыре матча, но не сумел отметиться результативными действиями.