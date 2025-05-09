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Полузащитник «Штутгарта» интересен европейским грандам

вчера, 21:34

«Барселона» заинтересована в 24-летнем полузащитнике сборной Германии и «Штутгарта» Анжело Штиллере.

По информации источника, каталонский клуб вместе с лондонским «Арсеналом» является основным претендентом на трансфер Штиллера этим летом.

Уточняется, что немецкий клуб может продать 24-летнего игрока за сумму в € 36,5 млн.

В составе сборной Германии Штиллер провёл четыре матча, но не сумел отметиться результативными действиями.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:57
Неплохой вариант для барсы, игрок с хорошими длинными пасами, игрок для игры вторым номером, очень хорошо бы вписался в эту барсу, на пару с Касадо идеально, если придётся засесть в своей штрафной
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:55
Штиллер.
воспитанник Баварии.
Барсе он точно не помешало бы)) умный игрок центра поля.
лидер внезапной топ-команды, не по составу, конечно, но по качеству игры.
тогда Штутгарт занял 2 место.
чемпионом был Байер.
как же здорово он понимает игру, и помогает в обороне.
чем то похож на Пирло в плане забросы и диагонали, продвигающие пасы из глубины между линиями, вскрывающие пасы в штрафную...
в Барсе более сильными партнерами он стал бы только лучше.
вот только реальный ли интерес Барсы?
хотелось верить)))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:43
Да вроде и недорого ;) ..
Гость
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