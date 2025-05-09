Полузащитник «Штутгарта» интересен европейским грандам

«Барселона» заинтересована в 24-летнем полузащитнике сборной Германии и «Штутгарта» Анжело Штиллере.
По информации источника, каталонский клуб вместе с лондонским «Арсеналом» является основным претендентом на трансфер Штиллера этим летом.
Уточняется, что немецкий клуб может продать 24-летнего игрока за сумму в € 36,5 млн.
В составе сборной Германии Штиллер провёл четыре матча, но не сумел отметиться результативными действиями.
воспитанник Баварии.
Барсе он точно не помешало бы)) умный игрок центра поля.
лидер внезапной топ-команды, не по составу, конечно, но по качеству игры.
тогда Штутгарт занял 2 место.
чемпионом был Байер.
как же здорово он понимает игру, и помогает в обороне.
чем то похож на Пирло в плане забросы и диагонали, продвигающие пасы из глубины между линиями, вскрывающие пасы в штрафную...
в Барсе более сильными партнерами он стал бы только лучше.
вот только реальный ли интерес Барсы?
хотелось верить)))))))))
воспитанник Баварии.
Барсе он точно не помешало бы)) умный игрок центра поля.
лидер внезапной топ-команды, не по составу, конечно, но по качеству игры.
тогда Штутгарт занял 2 место.
чемпионом был Байер.
как же здорово он понимает игру, и помогает в обороне.
чем то похож на Пирло в плане забросы и диагонали, продвигающие пасы из глубины между линиями, вскрывающие пасы в штрафную...
в Барсе более сильными партнерами он стал бы только лучше.
вот только реальный ли интерес Барсы?
хотелось верить)))))))))