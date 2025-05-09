Осимхен может перейти в «Ювентус» за 85 млн евро

1746813455

вчера, 20:57

«Ювентус» планирует сделать «Наполи» предложение на сумму 85 млн евро с учётом бонусов для покупки нападающего .

По данным источника, в контракте нигерийского футболиста предусмотрены отступные в размере 75 млн евро, однако этот пункт действует только для клубов, не принадлежащих к итальянской лиге.

Кроме того, на Осимхена также внимание обратил «Аль-Хиляль», который предлагает футболисту зарплату в размере 30-35 млн евро в год, тогда как в «Наполи» он зарабатывает около € 11 млн в год.

Прошлым летом Осимхен подписал контракт с «Галатасараем», уйдя на правах аренды.