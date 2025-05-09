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Осимхен может перейти в «Ювентус» за 85 млн евро

вчера, 20:57

«Ювентус» планирует сделать «Наполи» предложение на сумму 85 млн евро с учётом бонусов для покупки нападающего Виктора Осимхена.

По данным источника, в контракте нигерийского футболиста предусмотрены отступные в размере 75 млн евро, однако этот пункт действует только для клубов, не принадлежащих к итальянской лиге.

Кроме того, на Осимхена также внимание обратил «Аль-Хиляль», который предлагает футболисту зарплату в размере 30-35 млн евро в год, тогда как в «Наполи» он зарабатывает около € 11 млн в год.

Прошлым летом Осимхен подписал контракт с «Галатасараем», уйдя на правах аренды.

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Все комментарии
Inside91
Inside91
сегодня в 02:59
Очередной наемник , а не футболист
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:37
Блуждающий денежный форвард...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:47
Он ещё не в Аль-Хиляле?
Странно, неужели второй Лука (не святой)?
Capral
Capral
вчера в 21:33
Неприлично много.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:26
пятнашка свех стоимости, за то, что в Италии останется...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:05
Думаю слишком много за игрока
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:59
Да зачем он нужен за такие деньги 💰 💰 💰.
Гость
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