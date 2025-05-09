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«Ньюкасл» поменяет эмблему клуба впервые с 1988 года

вчера, 21:53

«Ньюкасл» сообщил о намерении обновить дизайн своей эмблемы с сезона 2026/27.

По информации источника, руководство клуба пришло к выводу, что герб, существующий с 1988 года, слишком сложен и не соответствует современным требованиям цифрового пространства.

Чтобы обновить этот, на их взгляд, устаревший символ, «Ньюкасл» начал сотрудничество с дизайнерами и провел консультации с болельщиками.

Новая эмблема станет четвертой с 1950-х годов. Текущая эмблема основана на оригинальном гербе города, отражая его мореплавательскую и защитную историю.

В течение недели фанаты смогут высказать свои мнения о новой эмблеме и проголосовать за один из предложенных вариантов.

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Ньюкасл
Перевод с theguardian.cоm
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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 03:24
Здравствуйте. Просьба проверить электронную почту связанную с аккаунтом - присылали письма по поводу приза за апрель.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:15
Слишком сложная говорите?? Тогда как вам такой вариант, голосуйте!! За пару минут в пейнте сделал 😆
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:35
Более важных проблем нет?
Крылатый
Крылатый
вчера в 23:02
Ну нахера? Самая красивая эмблема была на данный момент из всех АПЛ...
SHEARER
SHEARER
вчера в 22:55
Посмотрим, что с этого выйдет!
Capral
Capral
вчера в 22:09, ред.
Жаль, если так!!! Эмблема Касла, самая красивая из всех английских!!! У меня есть два значка Касла в разный период. Так вот, нынешняя эмблема, значительно красивее и оригинальнее предыдущей!!!
Помню, когда-то, и эмблему Торпедо забраковали, из-за её сложного рисунка. Но мне нравится!!!
vcmrun7wm5nh
vcmrun7wm5nh
вчера в 21:58
Главное чтоб на эмблеме птичка была похожая на сороку
Гость
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