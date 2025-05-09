«Ньюкасл» поменяет эмблему клуба впервые с 1988 года

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вчера, 21:53

«Ньюкасл» сообщил о намерении обновить дизайн своей эмблемы с сезона 2026/27.

По информации источника, руководство клуба пришло к выводу, что герб, существующий с 1988 года, слишком сложен и не соответствует современным требованиям цифрового пространства.

Чтобы обновить этот, на их взгляд, устаревший символ, «Ньюкасл» начал сотрудничество с дизайнерами и провел консультации с болельщиками.

Новая эмблема станет четвертой с 1950-х годов. Текущая эмблема основана на оригинальном гербе города, отражая его мореплавательскую и защитную историю.

В течение недели фанаты смогут высказать свои мнения о новой эмблеме и проголосовать за один из предложенных вариантов.