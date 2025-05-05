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«Бавария» выпустила форму к 20-летию «Альянц Арены»

вчера, 15:38
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)Боруссия10.05.2025 в 19:30 Не начался

«Бавария» и Adidas объявили о выпуске специальной выездной формы, приуроченной к 20-летию стадиона «Альянц Арена».

Футболисты сыграют в ней в заключительном домашнем матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха 10 мая. Пресс-служба мюнхенского клуба отмечает:

Дизайн сочетает в себе современность с историей и связывает прошлое с будущим: элегантное сочетание белого, серого и ярко-кораллового цветов символизирует дух оптимизма и в то же время отдаёт дань уважения уникальному домашнему стадиону немецких рекордсменов-чемпионов, открывая культовый вид на внешнюю оболочку «Альянц Арены» — символа международного футбола, который является домашней ареной «Баварии» с 2005 года.

«Бавария» выпустила форму к 20-летию «Альянц Арены»

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:34, ред.
Моё Почтение, Дружище!!! Ах вот, оно что?!
Ну, это другое дело!!!!!!! Теперь все понятно!!!
Ну ладно, так и быть - одобряем!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:31, ред.
Приветствую!...это не полинявшая это розовый мрамор стайл)...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:58, ред.
Дружище- это Телеком. Пару дней назад, по всей Германии вырубил связь на весь день.
😡😡😡
Capral
Capral
вчера в 15:55
Мне не нравится, смотрится, как полинявшая. И вообще, что это за Юбилей, к 20-летию стадиона? Уже лучше бы отметили чемпионство клуба- гораздо приятней.
shur
shur
вчера в 15:54
...ребятушки, будете смеяться, но эта волшебная буква " Т ",
постоянно мне напоминает о некогда великом столичном Клубе
"Торпедо Москва", играющим бок о бок со своими земляками в высшей Лиге ,светлая память Иванову, Стрельцову,Воронину...!!!
Хотя бы так...!!!
shlomo
shlomo
вчера в 15:40
Посмотрим как в такой форме они сыграют.
Гость
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