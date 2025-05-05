«Бавария» выпустила форму к 20-летию «Альянц Арены»

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вчера, 15:38

«Бавария» и Adidas объявили о выпуске специальной выездной формы, приуроченной к 20-летию стадиона «Альянц Арена».

Футболисты сыграют в ней в заключительном домашнем матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха 10 мая. Пресс-служба мюнхенского клуба отмечает: