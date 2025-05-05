«Бавария» выпустила форму к 20-летию «Альянц Арены»

«Бавария» и Adidas объявили о выпуске специальной выездной формы, приуроченной к 20-летию стадиона «Альянц Арена».
Футболисты сыграют в ней в заключительном домашнем матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха 10 мая. Пресс-служба мюнхенского клуба отмечает:
Дизайн сочетает в себе современность с историей и связывает прошлое с будущим: элегантное сочетание белого, серого и ярко-кораллового цветов символизирует дух оптимизма и в то же время отдаёт дань уважения уникальному домашнему стадиону немецких рекордсменов-чемпионов, открывая культовый вид на внешнюю оболочку «Альянц Арены» — символа международного футбола, который является домашней ареной «Баварии» с 2005 года.
Ну, это другое дело!!!!!!! Теперь все понятно!!!
Ну ладно, так и быть - одобряем!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Ну, это другое дело!!!!!!! Теперь все понятно!!!
Ну ладно, так и быть - одобряем!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
😡😡😡
😡😡😡
постоянно мне напоминает о некогда великом столичном Клубе
"Торпедо Москва", играющим бок о бок со своими земляками в высшей Лиге ,светлая память Иванову, Стрельцову,Воронину...!!!
Хотя бы так...!!!
постоянно мне напоминает о некогда великом столичном Клубе
"Торпедо Москва", играющим бок о бок со своими земляками в высшей Лиге ,светлая память Иванову, Стрельцову,Воронину...!!!
Хотя бы так...!!!