Сегодня свой день рождения отмечают «Крылья Советов»

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вчера, 14:51

Сегодня исполняется 83 года «Крыльям Советов». На «Солидарность Самара Арене» прошла съёмка, объединяющая игроков и тренеров клуба: 17 команд структуры самарцев в одном кадре. Внизу расположились маскоты Мята и Лютик. Затем – от самых воспитанников Академии до тренерского состава каждой из команд. 5 мая в день матча с «Динамо» в рамках 27-го тура РПЛ каждый болельщик может получить памятный подарок за покупку в фаншопе на стадионе – постер с исторической общекомандной фотографией.

Также «Крылья Советов» приготовили особый сюрприз для самых маленьких жителей региона. Все новорождённые, появившиеся на свет 3 мая в Самаре получат свои первые клубные подарки. Внутри фирменного бокса – футболка, детский шарфик и безлимитный абонемент, которым они смогут воспользоваться в течение жизни.