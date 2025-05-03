Сегодня свой день рождения отмечают «Крылья Советов»

Сегодня исполняется 83 года «Крыльям Советов». На «Солидарность Самара Арене» прошла съёмка, объединяющая игроков и тренеров клуба: 17 команд структуры самарцев в одном кадре. Внизу расположились маскоты Мята и Лютик. Затем – от самых воспитанников Академии до тренерского состава каждой из команд. 5 мая в день матча с «Динамо» в рамках 27-го тура РПЛ каждый болельщик может получить памятный подарок за покупку в фаншопе на стадионе – постер с исторической общекомандной фотографией.
Также «Крылья Советов» приготовили особый сюрприз для самых маленьких жителей региона. Все новорождённые, появившиеся на свет 3 мая в Самаре получат свои первые клубные подарки. Внутри фирменного бокса – футболка, детский шарфик и безлимитный абонемент, которым они смогут воспользоваться в течение жизни.
Второе. Вы 100% правы, что праздник у Других... )
И третье. Об уместности комментария пусть судят админы сайта. ОКей ?
Второе. Вы 100% правы, что праздник у Других... )
И третье. Об уместности комментария пусть судят админы сайта. ОКей ?
Помню Крылья ещё советского образца, середины и конца-70х. Агрессивная команда, способная отобрать очки даже солидных соперников. И несмотря на то, что команда, так и не удержалась надолго в вышке, впечатление производила весьма приятное.
Удачи Самаре, и ещё раз- с Днём рождения!!!
Помню Крылья ещё советского образца, середины и конца-70х. Агрессивная команда, способная отобрать очки даже солидных соперников. И несмотря на то, что команда, так и не удержалась надолго в вышке, впечатление производила весьма приятное.
Удачи Самаре, и ещё раз- с Днём рождения!!!
Впору бежать в Красное & Белое...
Вот только интересно почему нет новостей о подобных кутежах ни в Барселоне, ни в Реале, ни в Ливерпуле... и им подобных ? Мож. кто подскажет, а ? А то у меня чёта даже сразу на ум нифига и не приходит..., кроме тамошней бездуховности и Чарующей Магии РПЛ, вкупе с профицитом бюджета Самарской области ... (facepalm)
Впору бежать в Красное & Белое...
Вот только интересно почему нет новостей о подобных кутежах ни в Барселоне, ни в Реале, ни в Ливерпуле... и им подобных ? Мож. кто подскажет, а ? А то у меня чёта даже сразу на ум нифига и не приходит..., кроме тамошней бездуховности и Чарующей Магии РПЛ, вкупе с профицитом бюджета Самарской области ... (facepalm)