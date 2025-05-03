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Сегодня свой день рождения отмечают «Крылья Советов»

вчера, 14:51

Сегодня исполняется 83 года «Крыльям Советов». На «Солидарность Самара Арене» прошла съёмка, объединяющая игроков и тренеров клуба: 17 команд структуры самарцев в одном кадре. Внизу расположились маскоты Мята и Лютик. Затем – от самых воспитанников Академии до тренерского состава каждой из команд. 5 мая в день матча с «Динамо» в рамках 27-го тура РПЛ каждый болельщик может получить памятный подарок за покупку в фаншопе на стадионе – постер с исторической общекомандной фотографией.

Также «Крылья Советов» приготовили особый сюрприз для самых маленьких жителей региона. Все новорождённые, появившиеся на свет 3 мая в Самаре получат свои первые клубные подарки. Внутри фирменного бокса – футболка, детский шарфик и безлимитный абонемент, которым они смогут воспользоваться в течение жизни.

Сегодня свой день рождения отмечают «Крылья Советов» Сегодня свой день рождения отмечают «Крылья Советов» Сегодня свой день рождения отмечают «Крылья Советов» Сегодня свой день рождения отмечают «Крылья Советов» Сегодня свой день рождения отмечают «Крылья Советов» Сегодня свой день рождения отмечают «Крылья Советов» Сегодня свой день рождения отмечают «Крылья Советов»

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 20:36
Крылышки с Праздником Вас!!!!
Hynter
Hynter
вчера в 18:57
Крылья с Праздником и выиграть все оставшиеся матчи.
memphis
memphis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:11
Жаль, лучше посмотрите на Химки или Зенит. Вот где ужас. А тут новый губернатор хочет кусочек, вот и все
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:06
Пора уже значит что то и выиграть
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ memphis (раскрыть)
вчера в 15:52, ред.
Надо быть..., кто ж спорит ? Вот только мой ум с подобной "добротой" от КС ну никак не дружит.)
memphis
memphis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:49
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ memphis (раскрыть)
    вчера в 15:46, ред.
    Чтобы понимать рофл, не обязательно быть в Самаре. Это первое.
    Второе. Вы 100% правы, что праздник у Других... )
    И третье. Об уместности комментария пусть судят админы сайта. ОКей ?
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 15:46
    Значит завтра не проиграют, а учитывая, что недавно руководству пришлось высказываться о дезе вокруг клуба, так и вообще обыграют обескровленное Динамо.
    memphis
    memphis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 15:40
      memphis
      memphis
      вчера в 15:39
      С днём рождения, любимая команда! Збс! Отлично придумали с боксами!
      Capral
      Capral
      вчера в 15:16, ред.
      Ну что же, волжскую защепку с Днюхой!!!
      Помню Крылья ещё советского образца, середины и конца-70х. Агрессивная команда, способная отобрать очки даже солидных соперников. И несмотря на то, что команда, так и не удержалась надолго в вышке, впечатление производила весьма приятное.
      Удачи Самаре, и ещё раз- с Днём рождения!!!
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 15:06, ред.
      Знаменательная дата, канеш...
      Впору бежать в Красное & Белое...
      Вот только интересно почему нет новостей о подобных кутежах ни в Барселоне, ни в Реале, ни в Ливерпуле... и им подобных ? Мож. кто подскажет, а ? А то у меня чёта даже сразу на ум нифига и не приходит..., кроме тамошней бездуховности и Чарующей Магии РПЛ, вкупе с профицитом бюджета Самарской области ... (facepalm)
      Гость
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