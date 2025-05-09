«Арсенал» ведёт переговоры о продлении контракта с Салиба

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вчера, 19:50

Текущий контракт французского защитника с «Арсеналом» действителен до лета 2027 года, и на исполнителя претендует «Реал».

«Канониры» не желают терять игрока, поэтому спортивный директор Андреа Берта уже начал обсуждения с его представителями о возможном продлении контракта.

Лондонский клуб еще не сделал официального предложения, но планирует это сделать по мере прогресса переговоров и достижения соглашения.

Салиба всем доволен в «Арсенале», однако он хочет заключить сделку, которая отразит его статус одного из лучших игроков на своей позиции.