«Арсенал» ведёт переговоры о продлении контракта с Салиба

Текущий контракт французского защитника Вильяма Салиба с «Арсеналом» действителен до лета 2027 года, и на исполнителя претендует «Реал».
«Канониры» не желают терять игрока, поэтому спортивный директор Андреа Берта уже начал обсуждения с его представителями о возможном продлении контракта.
Лондонский клуб еще не сделал официального предложения, но планирует это сделать по мере прогресса переговоров и достижения соглашения.
Салиба всем доволен в «Арсенале», однако он хочет заключить сделку, которая отразит его статус одного из лучших игроков на своей позиции.
и возможно, клубы договорятся по обмену Родриго - Салиба с доплатой от Реала.
в Реале у француза больше шансов на трофеи, чем в Арсенале при Артеты.
Артета получит качественное усиление под чемпионскую гонку в лице Родриго.
и возможно, клубы договорятся по обмену Родриго - Салиба с доплатой от Реала.
в Реале у француза больше шансов на трофеи, чем в Арсенале при Артеты.
Артета получит качественное усиление под чемпионскую гонку в лице Родриго.