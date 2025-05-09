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«Арсенал» ведёт переговоры о продлении контракта с Салиба

вчера, 19:50

Текущий контракт французского защитника Вильяма Салиба с «Арсеналом» действителен до лета 2027 года, и на исполнителя претендует «Реал».

«Канониры» не желают терять игрока, поэтому спортивный директор Андреа Берта уже начал обсуждения с его представителями о возможном продлении контракта.

Лондонский клуб еще не сделал официального предложения, но планирует это сделать по мере прогресса переговоров и достижения соглашения.

Салиба всем доволен в «Арсенале», однако он хочет заключить сделку, которая отразит его статус одного из лучших игроков на своей позиции.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:23
мне кажется, Салиба все таки перейдет в Реал.
и возможно, клубы договорятся по обмену Родриго - Салиба с доплатой от Реала.
в Реале у француза больше шансов на трофеи, чем в Арсенале при Артеты.
Артета получит качественное усиление под чемпионскую гонку в лице Родриго.
протон
протон
вчера в 20:32
Несмотря на пару привозов, топовый защитник. Такое спокойствие от него всегда и надежность. Нужно точно продлевать
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:59
Другими словами Салиба хочет прибавки "к жалованию"...
drug01
drug01
вчера в 19:56
Пусть еще поиграет там!!!
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