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«Ньюкасл» одержал победу над «Челси»

вчера, 16:01
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ньюкасл» выиграл у «Челси» в матче 36-го тура АПЛ (2:0).

Счёт открыл Сандро Тонали на 2-й минуте. Второй мяч забил Бруно Гимарайнс на 90+1-й. На 36-й у гостей был удалён Николас Джексон.

«Ньюкасл» занимает 3-е место (66 очков). «Челси» идёт 5-м (63 балла).

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Все комментарии
azkan
azkan ответ Shupshup (раскрыть)
вчера в 19:56
Гиу больше месяца в травме. Некем усилить игру. Джеймс более менее заменил никакущего Мадуеке.
Shupshup
Shupshup ответ azkan (раскрыть)
вчера в 19:35
Почему не дают шанса гиу?
протон
протон
вчера в 17:17
следующий матч против Арсенала. если Ливерпуль сегодня обыграет Лондонцев, матч Арсенал - Ньюкасл нельзя будет пропускать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:01
Сороки больше хотели победить в матче претендентов на топ-5
SHEARER
SHEARER
вчера в 16:48
Красавцы Ньюкасл Юнайтед!
azkan
azkan
вчера в 16:11
Ньюкасл вплотную приблизился к Арсеналу с чем и поздравляю!
А вот действие Джексона стоило сегодня победы Челси. Явно зряче заехал локтем в игрока сорок. Правильная красная. Но судья и вар закрыли глаза когда Энцо явно завалили в штрафной. Пенальти даже не рассмотрели цки!
Челси вдесятером заперли в штрафной Ньюкасл. А если были бы полном составе да еще с нападающим результат мог быть другим.
Но поражение есть поражение! Усложнили себе всё. Теперь все остальные матчи нужно побеждать!
Битва за попадание в ЛЧ продолжается. Очередь за Арсеналам и Форестом.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:11
Сороки одержали волевую победу над Пенсами,находясь весь тайм в большинстве. Помню.как они в большинстве играли с Ливерпулем и вели 1:0,но в итоге проиграли 1:2,их дважды огорчил Дарвин,вышедший на замену.
Так что в этом матче проявили незаурядное мужество и победили 2:0
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:09
Ньюкасл победил и борьба за лигочемпионские места стала еще более интригующей! По матчу скажу так, Ньюкасл час играл в большинстве, но весь второй тайм позорно оборонялся, оберегая минимальный счет и лишь благодаря рикошету удвоили свое преимущество на 91-й минуте)))
Похвалю Челси за их желание не проиграть и играя в меньшинстве в первую очередь думали об атаке!!!
Comentarios
Comentarios
вчера в 16:06
Играть не хотели зачем выходили не понятно
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
вчера в 16:04, ред.
Быстрый гол, автобус, контратаки. Ньюкасл с победой. Мареска - недотренер, осталось проиграть МЮ и Бетису в финале ЛК. Джексон - тупая собака. Я повторяюсь, но эту красную видно было с дивана, чем думал и думал ли, вопрос...
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