«Ньюкасл» одержал победу над «Челси»

«Ньюкасл» выиграл у «Челси» в матче 36-го тура АПЛ (2:0).
Счёт открыл Сандро Тонали на 2-й минуте. Второй мяч забил Бруно Гимарайнс на 90+1-й. На 36-й у гостей был удалён Николас Джексон.
«Ньюкасл» занимает 3-е место (66 очков). «Челси» идёт 5-м (63 балла).
Похвалю Челси за их желание не проиграть и играя в меньшинстве в первую очередь думали об атаке!!!
Похвалю Челси за их желание не проиграть и играя в меньшинстве в первую очередь думали об атаке!!!
А вот действие Джексона стоило сегодня победы Челси. Явно зряче заехал локтем в игрока сорок. Правильная красная. Но судья и вар закрыли глаза когда Энцо явно завалили в штрафной. Пенальти даже не рассмотрели цки!
Челси вдесятером заперли в штрафной Ньюкасл. А если были бы полном составе да еще с нападающим результат мог быть другим.
Но поражение есть поражение! Усложнили себе всё. Теперь все остальные матчи нужно побеждать!
Битва за попадание в ЛЧ продолжается. Очередь за Арсеналам и Форестом.
А вот действие Джексона стоило сегодня победы Челси. Явно зряче заехал локтем в игрока сорок. Правильная красная. Но судья и вар закрыли глаза когда Энцо явно завалили в штрафной. Пенальти даже не рассмотрели цки!
Челси вдесятером заперли в штрафной Ньюкасл. А если были бы полном составе да еще с нападающим результат мог быть другим.
Но поражение есть поражение! Усложнили себе всё. Теперь все остальные матчи нужно побеждать!
Битва за попадание в ЛЧ продолжается. Очередь за Арсеналам и Форестом.