«Ньюкасл» одержал победу над «Челси»

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вчера, 16:01

«Ньюкасл» выиграл у «Челси» в матче 36-го тура АПЛ (2:0).

Счёт открыл Сандро Тонали на 2-й минуте. Второй мяч забил Бруно Гимарайнс на 90+1-й. На 36-й у гостей был удалён Николас Джексон.

«Ньюкасл» занимает 3-е место (66 очков). «Челси» идёт 5-м (63 балла).