«Реал» подпишет новых игроков в оборону до старта клубного чемпионата мира

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вчера, 09:15

Мадридский «Реал» до старта клубного чемпионата мира планирует осуществить трансферы центрального защитника, а также левого латераля. Об этом сообщил авторитетный испанский журналист Хосеп Педрероль.

Кроме того, он отметил, что в заявке «Реала» на КЧМ окажется и правый защитник , чей трансфер из «Ливерпуля» был согласован мадридским клубом ранее.