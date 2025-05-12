«Реал» подпишет новых игроков в оборону до старта клубного чемпионата мира

Мадридский «Реал» до старта клубного чемпионата мира планирует осуществить трансферы центрального защитника, а также левого латераля. Об этом сообщил авторитетный испанский журналист Хосеп Педрероль.
Кроме того, он отметил, что в заявке «Реала» на КЧМ окажется и правый защитник Трент Александер-Арнольд, чей трансфер из «Ливерпуля» был согласован мадридским клубом ранее.
Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США.
А Перес наплевал на защиту, а потом начал её затыкать игроками середины поля, вообще разрушив все оборонительные построения. Да ещё в атаку направили троих игроков, у которых любимое место - левая бровка.
Двое в атаке играют не на своих позициях, полузащиты нет, она обороняется перед воротами - и что, Флорентино требл хотел получить на выходе? Вроде бы сильный клуб, с огромным количеством не глупого персонала, а никто не подсказал управленцу, что на своей позиции только один человек - Куртуа.
Намучается Алонсо. И больше не с игроками, а с самодурством Переса. Чтобы сейчас всё это разгрести и выстроить боеспособный коллектив, нужно полное доверие тренеру, время и не мешать его идеям.
А Перес наплевал на защиту, а потом начал её затыкать игроками середины поля, вообще разрушив все оборонительные построения. Да ещё в атаку направили троих игроков, у которых любимое место - левая бровка.
Двое в атаке играют не на своих позициях, полузащиты нет, она обороняется перед воротами - и что, Флорентино требл хотел получить на выходе? Вроде бы сильный клуб, с огромным количеством не глупого персонала, а никто не подсказал управленцу, что на своей позиции только один человек - Куртуа.
Намучается Алонсо. И больше не с игроками, а с самодурством Переса. Чтобы сейчас всё это разгрести и выстроить боеспособный коллектив, нужно полное доверие тренеру, время и не мешать его идеям.
К стати, КЧМ может чем-то в этом помочь, если не воспринимать его как какой-то важный турнир, и не гнаться за победами, а использовать его в качестве товарищеских, контрольных игр, для построения и оттачивания командной игры, и взаимодействия между игроками.
А тут уже все зависит от Переса, если президент проявит благоразумие, и откажется от погони за премиальными ради будущего команды, то это может дать хорошие результаты в предстоящем сезоне. А если же погонится за деньгами, то может потом потерять больше. Время покажет.
К стати, КЧМ может чем-то в этом помочь, если не воспринимать его как какой-то важный турнир, и не гнаться за победами, а использовать его в качестве товарищеских, контрольных игр, для построения и оттачивания командной игры, и взаимодействия между игроками.
А тут уже все зависит от Переса, если президент проявит благоразумие, и откажется от погони за премиальными ради будущего команды, то это может дать хорошие результаты в предстоящем сезоне. А если же погонится за деньгами, то может потом потерять больше. Время покажет.