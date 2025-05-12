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«Реал» подпишет новых игроков в оборону до старта клубного чемпионата мира

вчера, 09:15

Мадридский «Реал» до старта клубного чемпионата мира планирует осуществить трансферы центрального защитника, а также левого латераля. Об этом сообщил авторитетный испанский журналист Хосеп Педрероль.

Кроме того, он отметил, что в заявке «Реала» на КЧМ окажется и правый защитник Трент Александер-Арнольд, чей трансфер из «Ливерпуля» был согласован мадридским клубом ранее.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

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Все комментарии
AKH
AKH
вчера в 14:38
Реал не спасут защитники. У них проблемы в центре поля. И само собой токсичный дует Вини и Мбаппе, которые в обороне 00.

Будь у Киллиана толика мозгов, он бы не перешел даже в команду мечты, у которой больше нет центральной оси и смогут ли ее воссоздать в ближайшем будущем на топ уровне еще неизвестно. Кроосы, Модричи и Каземиро на дороге не валяютсяо :)
bapxx674pdg5
bapxx674pdg5
вчера в 11:23
На кону большие деньги - нужно поднапрячься.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:08, ред.
Было бы хорошо, если бы это было правдой, а не просто слух. Потому что тогда у Алонсо будет больше времени, чтобы наладить взаимодействие в защитной линии. А на это нужно немало времени, тем более, что обновится почти вся линия обороны, кроме Асенсио. То есть в защите будут играть одновременно 4 игрока, ещё вчера играющие за разные клубы, и чтобы наладить химию между ними в короткие сроки, нужно приложить немало усилий как тренеру, так и самим футболистам.

К стати, КЧМ может чем-то в этом помочь, если не воспринимать его как какой-то важный турнир, и не гнаться за победами, а использовать его в качестве товарищеских, контрольных игр, для построения и оттачивания командной игры, и взаимодействия между игроками.

А тут уже все зависит от Переса, если президент проявит благоразумие, и откажется от погони за премиальными ради будущего команды, то это может дать хорошие результаты в предстоящем сезоне. А если же погонится за деньгами, то может потом потерять больше. Время покажет.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:54
Не удивлюсь, если они подпишут Джонатана Та, он как раз свободным агентом будет, плюс хорошо знаком с Алонсо. Вообще, оборона является ахиллесовой пятой Реала! Пока не понятно как будет выстраивать оборону Алонсо, и триход ТАА не сделает ее крепче! Возможно, Алонсо попробует сыграть по схеме 3-4-3 и тогда Трент и условный Менди будут отвечать за всю бровку! Тогда, Асенсио, Рюдигер и новый ЦЗ будут играть в центре обороны....
А вообще, Реалу стоит избавиться и от Алабы, и от Рюдигера, и от Милитао и полностью обновить всю оборону, т к с остальными линиями проблем нет
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:13, ред.
Оборона надёжна и уверенна, когда мощный центр поля. Реал был силён при Кроосе, Каземиро и Модриче - там до обороны мало что доходило.
А Перес наплевал на защиту, а потом начал её затыкать игроками середины поля, вообще разрушив все оборонительные построения. Да ещё в атаку направили троих игроков, у которых любимое место - левая бровка.

Двое в атаке играют не на своих позициях, полузащиты нет, она обороняется перед воротами - и что, Флорентино требл хотел получить на выходе? Вроде бы сильный клуб, с огромным количеством не глупого персонала, а никто не подсказал управленцу, что на своей позиции только один человек - Куртуа.

Намучается Алонсо. И больше не с игроками, а с самодурством Переса. Чтобы сейчас всё это разгрести и выстроить боеспособный коллектив, нужно полное доверие тренеру, время и не мешать его идеям.
ecjzwzq7kgm2
ecjzwzq7kgm2
вчера в 09:41
до деда дошло что надо что-то менять, а не затыкать дыры чуамени и васкесом
Capral
Capral
вчера в 09:41
Мало подписать классных защитников, надо ещё иметь талант создать организованную оборону. Конечно, классные и опытные защитники нужны, но надо ещё сыграть их, потому что защита- последний рубеж перед воротами. Нападающие, так или иначе могут соорудить гол на двоих, даже не будучи сыгранным на все 100процентов, но несогласованность в обороне может привести к неприятностям... Посмотрим, как, молодой новый тренер справится со всеми проблемами...
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 09:36
А ты знаешь подоплёку противостояния Мадрида и Барселоны?)...
Barcelona
Barcelona ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 09:35
Конечно нет, он бегунок!
Barcelona
Barcelona
вчера в 09:34
Перес за суетился!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:34
Арнольд не усилит оборону Реала это 100 %
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:21, ред.
4 Проигранные эль Класико заклюело в одно место Реала))) удачи на КЧМ.
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