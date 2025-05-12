Главный тренер «Барселоны» Хансе-Дитер Флик продолжит тренировать каталонцев.
Немецкий специалист будет возглавлять каталонский клуб в следующем сезоне. Новое соглашение будет подписано до лета 2027 года.
Агент Флика Пини Захави начал переговоры с представителями клуба.
Ханси может слепить команду, которая будет ещё зрелищнее, чем Ливерпуль Клоппа, ещё больше соберёт титулов, ещё больше вселит страх в соперников перед выходом на поле. Впрочем, он уже это делает. Шикарный тренер в шикарной команде.
Ханси может слепить команду, которая будет ещё зрелищнее, чем Ливерпуль Клоппа, ещё больше соберёт титулов, ещё больше вселит страх в соперников перед выходом на поле. Впрочем, он уже это делает. Шикарный тренер в шикарной команде.