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Флик близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»

вчера, 16:45

Главный тренер «Барселоны» Хансе-Дитер Флик продолжит тренировать каталонцев.

Немецкий специалист будет возглавлять каталонский клуб в следующем сезоне. Новое соглашение будет подписано до лета 2027 года.

Агент Флика Пини Захави начал переговоры с представителями клуба.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:59, ред.
Кстати, выскажу парадоксальную мысль, а именно: ничего нового в игру команды немецкий тренер не внёс. И до него "Барселона" показывала тот же зрелищный, комбинационный, техничный футбол. Просто у любой команды наступает тот час, когда все игроки и линии притираются друг к другу, как винтики в часовом механизме, и тот начинает работать, как хронометр. Так случилось и с немецким специалистом: он попал в команду в нужный час и в нужное время, когда она набирала ход и начала чувствовать свою силу.
Единственное, что ей не хватает, так это опыта молодых футболистов на европейской арене, которую они и так сумели покорить, дойдя до полуфинала. Но дело это наживное, и в следующем сезоне команда заматереет и учтёт все ошибки, допущенные в этом. Естественно, ей нужен опытный дядька в защите и поиски его, предположу, закончатся успехом, или Флик сделает соответствующие перестановки без покупки оного.
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:40
Барса конечно очень интересная команда, но я бы не стал делать выводы так рано, нельзя забывать, что Каталонцы не обыграли не один клуб который на ходу, они даже в финал ЛЧ не прошли, взяли только Ла лигу и кубок, который также и Хави брал. Я ооочень хотел посмотреть на эту Барсу в противостоянии с Псж или Арсеналом, но увы. В следующем году с нетерпением буду ждать топ матчи с вашим участием. В этом году Барса - это как Лестер в своем победном сезоне. У всех конкурентов настолько большие проблемы были, что на их фоне лисы смотрелись восхитительно. Следующий год поставит все точки над И.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:17
Флик сейчас находится на своём месте. Чопорные немцы в сборной не поняли его философию, опережающую консервативное мышление сборной Германии, а вот южная молодёжь подошла идеально. Поэтому каталонцы и громили Баварию в этом сезоне, показав всю ошибочность выводов немецких функционеров.

Ханси может слепить команду, которая будет ещё зрелищнее, чем Ливерпуль Клоппа, ещё больше соберёт титулов, ещё больше вселит страх в соперников перед выходом на поле. Впрочем, он уже это делает. Шикарный тренер в шикарной команде.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:23
Можно, и надо продлить контракт до 2030 )))) Флик создаёт новую Барсу. Нового чемпиона и диктатора Европы)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:11
Всё правильно делает руководство клуба.
Результаты команды об этом яркое подтверждение.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:09
Вполне логичное решение клуба...
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