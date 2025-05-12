«Реал» согласовал все условия с Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Реал».
Испанец согласовал трехлетний контракт с мадридским клубом. Алонсо будет руководить «сливочными» на клубном чемпионате мира.
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Реал».
Испанец согласовал трехлетний контракт с мадридским клубом. Алонсо будет руководить «сливочными» на клубном чемпионате мира.
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Алонсо: А ремонт надо?
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Алонсо: А ремонт надо?
Алонсо: - А четыре можно?
Перес: - Хорошо, четыре, но точно не больше!
Алонсо: - Согласен.
Алонсо: - А четыре можно?
Перес: - Хорошо, четыре, но точно не больше!
Алонсо: - Согласен.