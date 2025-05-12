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«Реал» согласовал все условия с Хаби Алонсо

вчера, 11:29

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Реал».

Испанец согласовал трехлетний контракт с мадридским клубом. Алонсо будет руководить «сливочными» на клубном чемпионате мира.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 15:07
А как же Зидан? Неужели пересу кубки не нужны?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:58
Мне кажется, Индзаги подошёл бы Реалу. Возможно, со временем Перес обратит свой взор на кокса Интера
протон
протон
вчера в 13:56
Ох и рискует Перес, очень уважаю Алонсо и как игрока и как тренера, но на данный момент это кот в мешке, одно дело работать в Байере( где прошлый сезон был фантастическим) , но Реал это совсем другие требования и давление! И этот сезон совсем не впечатлил у Леверкузена, вчистую в ЛЧ проиграли невнятной Баварии начинающего Компани и в чемпионате по сути реальной борьбы не оказали! Дай бог чтобы у Хаби все получилось, но на данный момент есть большие сомнения , кандидатура Клоппа мне видилась более подходящей, но поживем увидим как говориться, в любом случае с возвращением в родные края Хаби!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:57
Отличный анекдот)))
Можно добавить
Алонсо: А ремонт надо?
sa36mt9vz8fc
sa36mt9vz8fc
вчера в 11:51
Главное сумеет ли он противостоять Афро-Французскому натиску,и возродить Реал во главе с Испанскими футболистами!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:48
Перес: - Я тебе говорю: от Барселоны больше трёх не пропускать!
Алонсо: - А четыре можно?
Перес: - Хорошо, четыре, но точно не больше!
Алонсо: - Согласен.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:35
Посмотрим что и как у него получится
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:34, ред.
Печаль беда, ну ладно клубов хватит погегемонить в Европе пока Реал будет шишки набивать
Гость
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