Фанаты сломали ворота, а маскот клуба сошёл с ума. «Гамбург» вернулся в Бундеслигу спустя семь лет

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сегодня, 17:17

Празднуют с размахом.

«Гамбург» пережил худший отрезок в истории

Маскотом клуба является Дино Херманн. Это синий динозавр с красным пузом. «Гамбург» долго не вылетал из Бундеслиги, поэтому их прозвали динозаврами. Но никто не вечен. Один из старейших клубов Германии – основан в 1887-м, скатился в низшую лигу семь лет назад. Тогда трёх очков не хватило, чтобы гарантировать участие в стыковом раунде и помечтать о спасении. «Гамбург» надеялся быстро вернуться в Бундеслигу. В клубе подумать не могли, что впереди шесть лет мучений.

Фанаты команды часто заполняли арену на 57 000 зрителей до отказа. Но весна у них начала ассоциироваться не с первыми отблесками солнца на воде в гавани, а с футбольными поражениями. Было шесть неудачных попыток вернуться. Четыре раза «Гамбург» приземлялся на четвертой строчке в таблице. Дважды проигрывали в плей-офф за право вернуться в Бундеслигу. «Гамбург» часто сбавлял в решающих матчах. Иногда попытка подняться в элиту поставлялась с оттенком черного юмора.

В плей-офф против «Герты» несколько лет назад «Гамбург» выбил Феликс Магат. Легенда северного клуба, автор победного мяча в финале Кубка чемпионов 1983 года против «Ювентуса». А год назад «Гамбург» не завоевал право сыграть с «Баварией», хотя в Бундеслигу поднялся скромный по бюджету «Санкт-Паули». За семь лет у «динозавров» было восемь разных тренеров. Когда уволили в ноябре Штеффена Баумгарта, фанаты с нетерпением ждали решения руководства клуба.

Временным тренером сделали 34-летнего ассистента наставника Мерлина Польцина. Тезка сказочного мага вырос в Гамбурге, является фанатом одноименного клуба. Никто не думал, что нашли своего Мусаева. В «Гамбурге» верили, что в Бундеслигу вернутся под руководством опытного наставника. Но молодой тренер порадовал свежим подходом. Польцин не второй Нагельсманн. Его не считали вундеркиндом мира тренеров. Зато тихий Мерлин поднял «Гамбург» с седьмой строчки.

Гарантировали подъём в Бундеслигу и веселятся

Возвращение в высшую лигу отпраздновали разгромом «Ульма». Фанаты заполонили футбольное поле после финального свистка. Некоторые из них вылезли на ворота. Перекладина сломалась под весом болельщиков. Ультрас подняли на плечи португальского голкипера Эрнандеса. Вратарь стал одним из героев сложного сезона. А маскот клуба Дино, пока фанаты бесновались на поле, тряс плюшевым красным животом рядом с репортерами. В Гамбург вернулся дикий футбольный праздник.

Счастливые девушки размахивали клубными флагами, умостившись на шеях мужчин. Гамбург гуляет. Отвыкли от вечеринок, связанных с родным клубом. Опытные наставники по очереди не справлялись с задачей в Бундеслиге 2, а у молодого тренера Польцина в 20 матчах в текущем сезоне лишь три поражения. Ещё 6 ничьих и 11 побед. Результаты тяжело назвать выдающимися. Но «Гамбургу» не нужно равняться на прошлое, когда выходили в финалы Кубка чемпионов и побеждали в Бундеслиге с австрийцем Хаппелем.

Упомянутый выше Магат был ключевой «десяткой» той команды. «Гамбург» обыграл в финале Кубка чемпионов грозный «Ювентус» с Росси, Бонеком и Платини в атаке. Немецкий клуб переродился, когда заманили английского форварда Кевина Кигана. А европейский трофей взяли уже без «могучего мышонка». Дальше часто уступали «Баварии» и другим чемпионам. Но не думали, что переживут шок в низшей лиге. «Гамбург» вылетел и упрямо не мог вернуться в Бундеслигу. Сейчас в клубе почувствовали облегчение.

Польцин добился отличных результатов, хотя у «Гамбурга» нет состава, собранного на деньги шейхов. Много голевых передач у французского вингера Домпе. Набрал форму голландский хавбек Людовик Рейс. А сильнее всех неожиданно сыграл 30-летний нападающий Дави Зелке. У него 22 гола в 30 матчах Бундеслиги 2. Бывший игрок молодежной сборной Германии не сумел задержаться в клубах Бундеслиги, не порадовал разные команды классной результативностью. А тренер Польцин подобрал ключи к игре форварда.

Впереди сложные испытания в элитном дивизионе

«Гамбург» пока слишком слаб, чтобы спокойно сохранить прописку в Бундеслиге и со временем подняться в зону еврокубков. Потеряли много лет, которые «Лейпциг», «Айнтрахт» и многие другие приличные немецкие команды потратили с пользой. Годы неудач заставили фанатов «Гамбурга» скептично смотреть в будущее. Ждут худшего. Переживали, когда форвард Зелке получил жуткую травму лица в поединке против «Герты». На месте верхнего края скулы образовалась яма, но футболист надел маску и продолжил играть.

В Бундеслиге «динозавров» не встретят гостеприимно, хотя многие будут рады видеть знакомый клуб в элите. Организаторы немецкого дивизиона порадуются возвращению крупной арены, ведь болельщики в Германии приносят клубам большие деньги. Много лет подряд «Гамбург» сдавался и демонстрировал слабость в кульминации сезона. Теперь играли умно, как велел их скромный молодой тренер, и одновременно были дерзкими, как опытный нападающий, которого не остановил даже серьезный перелом лицевой кости.

С улыбкой на лице заиграли многие футболисты. Радость сотрут фавориты Бундеслиги, но «Гамбург» давно ждал своего шанса. Руководители клуба понимали, что будет невероятно сложно. Но «Кёльн», с которым «Гамбург» вылетел изначально, задерживался в элите, а теперь второй в Бундеслиге 2. В последнем туре «козлы» могут обойти «Гамбург» и выиграть турнир, но северян не интересует место в таблице низшей лиги. Они возвращаются на привычный для десятков тысяч фанатов уровень. Осталось найти мощных защитников.

За «Гамбург» играл Жером Боатенг, чемпион мира 2014 года. В клубе воспитали Джонатана Та. Чемпиона Германии в составе «Байера» этим летом заберет один из грандов. Грамотная селекция и трансферы могут выручить «Гамбург» в будущем сезоне. Но важно не путать состояние и статус. Один из победителей Кубка чемпионов навсегда в истории футбола. Однако в нынешнем состоянии «Гамбург» не гегемон даже в Бундеслиге 2. Зато один из лидеров дивизиона прервал чёрную полосу под руководством юного тренера.