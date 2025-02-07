ФИФА приняла решение приостановить деятельность федераций Конго и Пакистана

Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение немедленно приостановить деятельность Конголезской футбольной ассоциации (FECOFOOT) и Федерации футбола Пакистана (PFF), сообщается на сайте ФИФА.
Деятельность FECOFOOT приостановлена из‑за «особо серьезной ситуации неправомерного вмешательства третьих лиц в дела организации».
Решение было принято совместно с Африканской конфедерацией футбола.
Среди условий снятия санкций — возвращение FECOFOOT полного контроля над ее штаб‑квартирой, техническим центром и другими объектами ассоциации.