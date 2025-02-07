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ФИФА приняла решение приостановить деятельность федераций Конго и Пакистана

вчера, 14:56

Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение немедленно приостановить деятельность Конголезской футбольной ассоциации (FECOFOOT) и Федерации футбола Пакистана (PFF), сообщается на сайте ФИФА.

Деятельность FECOFOOT приостановлена из‑за «особо серьезной ситуации неправомерного вмешательства третьих лиц в дела организации».

Решение было принято совместно с Африканской конфедерацией футбола.

Среди условий снятия санкций — возвращение FECOFOOT полного контроля над ее штаб‑квартирой, техническим центром и другими объектами ассоциации.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 15:21
Жёсткое решение... нужно вносить изменения...
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