За страны-хозяйки чемпионатов мира голосовали при помощи аплодисментов

ФИФА утвердила страны-хозяйки чемпионатов мира 2030 и 2034 годов.
Голосование за принимающие стороны проходило необычным образом.
На конгрессе, который впервые проходил в удалённом формате, президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино попросил всех членов организации включить камеры и похлопать, если они одобряют заявки. После этого он обратился к наблюдателям, те показали палец вверх, и в итоге голосование было объявлено закрытым.
ЧМ-2030 пройдёт в Португалии, Испании и Марокко, также по одному матчу сыграют в Аргентине, Уругвае и Парагвае. Турнир в 2034-м примет Саудовская Аравия.