За страны-хозяйки чемпионатов мира голосовали при помощи аплодисментов

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сегодня, 11:58

ФИФА утвердила страны-хозяйки чемпионатов мира 2030 и 2034 годов.

Голосование за принимающие стороны проходило необычным образом.

На конгрессе, который впервые проходил в удалённом формате, президент Международной федерации футбола попросил всех членов организации включить камеры и похлопать, если они одобряют заявки. После этого он обратился к наблюдателям, те показали палец вверх, и в итоге голосование было объявлено закрытым.