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За страны-хозяйки чемпионатов мира голосовали при помощи аплодисментов

сегодня, 11:58

ФИФА утвердила страны-хозяйки чемпионатов мира 2030 и 2034 годов.

Голосование за принимающие стороны проходило необычным образом.

На конгрессе, который впервые проходил в удалённом формате, президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино попросил всех членов организации включить камеры и похлопать, если они одобряют заявки. После этого он обратился к наблюдателям, те показали палец вверх, и в итоге голосование было объявлено закрытым.

ЧМ-2030 пройдёт в Португалии, Испании и Марокко, также по одному матчу сыграют в Аргентине, Уругвае и Парагвае. Турнир в 2034-м примет Саудовская Аравия.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 13:38
Чемп на трех континентах? Ок, хлопаем.
4RT
4RT
сегодня в 12:41
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:31
Дурдом какой-то))
rny9qy2c6k4y
rny9qy2c6k4y
сегодня в 12:18
Скоро спички из шапки начнут тянуть как в фильме "Гараж"
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:59
Все уже давно живут по правилам, в отличии от нас...
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