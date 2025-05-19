Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна и Головина в сборную

Главный тренер сборной России объяснил, почему не вызвал полузащитника «Монако» и нападающего «Реала Сосьедад» на матчи с Нигерией и Беларусью.

Общался с обоими игроками, главным образом на тему их самочувствия и физического состояния. Александр Головин почти восстановился, но ещё тренируется по индивидуальной программе. Арсен Захарян впервые с февраля был в заявке «Реала Сосьедад» на последний матч, но на поле не выходил. Считаем, что обоих игроков лучше поберечь, не подвергать риску рецидивов.