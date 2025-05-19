Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна и Головина в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал полузащитника «Монако» Александра Головина и нападающего «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна на матчи с Нигерией и Беларусью.
Общался с обоими игроками, главным образом на тему их самочувствия и физического состояния. Александр Головин почти восстановился, но ещё тренируется по индивидуальной программе. Арсен Захарян впервые с февраля был в заявке «Реала Сосьедад» на последний матч, но на поле не выходил. Считаем, что обоих игроков лучше поберечь, не подвергать риску рецидивов.
Ранее стал известен расширенный список вызванных на июньские сборы игроков.