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Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна и Головина в сборную

вчера, 16:51

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал полузащитника «Монако» Александра Головина и нападающего «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна на матчи с Нигерией и Беларусью.

Общался с обоими игроками, главным образом на тему их самочувствия и физического состояния. Александр Головин почти восстановился, но ещё тренируется по индивидуальной программе. Арсен Захарян впервые с февраля был в заявке «Реала Сосьедад» на последний матч, но на поле не выходил. Считаем, что обоих игроков лучше поберечь, не подвергать риску рецидивов.

Ранее стал известен расширенный список вызванных на июньские сборы игроков.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 18:24
Спросили - ответил, хотя мы и без тренера знали, что ребята в полную силу, и даже в одну четверть, играть не могут. Интересно, а задававший вопрос знал об этом ?
87ggn636x6by
87ggn636x6by
вчера в 18:23
Захаряна можно было бы вызвать шашлыки ребятам готовить, но только строго наказать очень осторожно шампура вертеть чтобы не травмироваться при этом
альсато
альсато
вчера в 18:15
Помнится мне...когда у нас в Сборной играл футболист-не заявленный не за один футбольный клуб в мире!)))...о как было!))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:49
Есть кому играть, да и играть вообщем не с кем
shlomo
shlomo
вчера в 17:21
Валерке виднее кого брать.... хотелось бы уже и расширенный состав увидеть....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:16, ред.
Потому что они русские, Карпину больше причин не надо, может начать даже нефутболистов звать, уже звал, Хлусевича например
lotsman
lotsman
вчера в 17:15
Захаряна в сборную?!!! Да вы что, он же уже не помнит как это, на поле выходить.)
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