Одемвингие оценил состав сборной Нигерии на матч с Россией

Бывший форвард «Локомотива» и сборной Нигерии оценил состав своей национальной команды на товарищеский матч со сборной России.

Вижу в составе сборной Нигерии новые имена. Половину футболистов даже не знаю. Но на одних и тех же мы всё время надеяться не можем. Думаю, те футболисты, которые приедут в Россию, — это близко к основному составу. Если Чуквуэзе, Саймон, Ихеаначо или Бонифейс выйдут с первых минут, можно сказать, что это наша основа. Конечно, сейчас главная звезда у Нигерии — Осимхен, но игра будет всё равно интересной. Этот матч будет хорошей возможностью показать себя.